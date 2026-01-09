PPF jedná o odkupu InPostu. Spojit se má s Adventem a šéfem firmy
- Česká skupina PPF zvažuje účast na stažení InPostu z burzy.
- Jedná s fondem Advent a zakladatelem firmy Rafalem Brzoskou.
- Trojice už dnes kontroluje téměř polovinu akcií logistické skupiny.
Americká private-equity skupina Advent International jedná o vytvoření konsorcia, které by mohlo stáhnout logistickou společnost InPost z burzy. Podle agentury Bloomberg se Advent baví o možném partnerství se zakladatelem a generálním ředitelem InPostu Rafal Brzoska a českou investiční skupinou PPF Group. Jednání jsou podle zdrojů v rané fázi a zatím není jisté, že povedou k dohodě.
Trojice investorů dnes drží dohromady 47,7 procenta akcií firmy. Největším akcionářem je PPF, ovládána českou miliardářkou Renátou Kellnerovou, s podílem 28,75 procenta, Brzoskova společnost A&R Investments vlastní 12,49 procenta a Advent drží 6,5 procenta.
InPost tento týden potvrdil, že obdržel nabídku na převzetí, a oznámil vznik zvláštního výboru, který má návrh posoudit. Detaily o zájemci ani ceně firma nezveřejnila a upozornila, že neexistuje žádná jistota, že transakce skutečně vznikne. Zástupci InPostu, Adventu, PPF i Brzosky se k informacím odmítli vyjádřit.
Zájem o InPost rozhýbal burzu
Podle britské televize Sky News stojí za indikativní nabídkou právě Advent. Ta měla firmu ocenit na více než šest miliard eur. Banky se zároveň připravují na možné financování transakce, jejíž dluhová část by mohla dosáhnout až 4,5 miliardy eur.
InPost
InPost je polská logistická společnost založená v roce 2006, která provozuje rozsáhlou síť samoobslužných automatizovaných balíkových boxů a poskytuje doručovací a kurýrní služby pro e-commerce zákazníky v Polsku, Itálii, Francii, Británii, Beneluxu, Španělsku či Portugalsku.
Informace o převzetí přichází v době, kdy se InPost potýká s tlakem investorů. Akcie firmy loni ztratily zhruba 37 procent hodnoty, a to navzdory růstu evropských akciových trhů. Důvodem jsou obavy z klesajících marží při rychlé expanzi a také zhoršující se vztahy s klíčovým polským e-commerce hráčem Allegro.eu, který si buduje vlastní síť výdejních boxů. Po zveřejnění informace o nabídce na převzetí ale akcie InPostu tento týden výrazně posílily.
Od vstupu na burzu v Amsterdamu firma pětinásobně rozšířila svou síť samoobslužných boxů na téměř 57 tisíc zařízení a expandovala mimo jiné do Británie, Francie, Itálie či Španělska. Objem zásilek vzrostl zhruba 3,5krát a upravený provozní zisk se více než ztrojnásobil, i když expanze vyžadovala masivní investice do infrastruktury a akvizic, včetně převzetí britské společnosti Yodel.
Skupina PPF, která poprvé do firmy InPost investovala v roce 2023, podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitosti, biotechnologií a strojírenství. Zaměstnává celosvětově 45 tisíc lidí. V loňském prvním pololetí jí klesl čistý zisk na 8,42 miliardy korun, provozní výnosy naopak stouply a dosáhly 41,8 miliardy korun.