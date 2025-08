Osm let slibů a pořád nic. Lufthansa odkládá luxus na míru, nemá povolení

Po osmi letech stále žádný výsledek. Lufthansa od roku 2017 chystá revoluci v dálkové dopravě . Německý dopravce sice v září 2025 zařadí do provozu první dálkové letadlo Boeing s novými speciálními kabinami Allegris, ovšem bez business třídy. Důvod? Nová sedadla do ní stále nedostala zelenou od amerického regulátora. Cestující si tak na vytoužený luxus budou muset ještě počkat.

Kabiny Allegris jsou největší změnou v dálkové flotile německé letecké společnosti Lufthansa za posledních 20 let. Nabídnou cestujícím ve všech třídách – First Class, Economy, Premium Economy, Business – vyšší úroveň pohodlí a flexibility.



Už základní třída Economy má mít nová ergonomická sedadla a více prostoru pro pasažéry. Třída Premium Economy k tomu přidá vedle pohodlnějších sklápějících sedadel také bezdrátové nabíjení a 15,6" obrazovky. Nejzajímavější má být však nabídka v business třídě, kde si cestující budou moci vybrat hned z pěti různých typů sedadel – v podstatě od uzavřených apartmá přes plně polohovatelné postele až po „klasiku“ s přístupem do uličky. Vrcholem má být First Class Suite Plus – prostorné apartmá s dvoulůžkem, vyhříváním, chlazením a 43" monitorem.

Pro cestující z Česka to znamená, že lety z Prahy přes Frankfurt do destinací jako New York, Miami, Chicago, Tokio či Buenos Aires by už brzy mohly nabídnout zcela nový zážitek. Pokud se tedy americký regulátor rozhoupe.

Business třída | Zdroj: Lufthansa

Letadla jsou připravena, ale dlouho očekávaná business třída nikde

Patnáct nových Boeingů 787-9 Dreamliner je už připraveno a čeká v USA na převzetí. Lufthansa původně nechtěla nové letouny přebírat v průběhu letní sezony kvůli problémům s certifikací. Nyní svůj přístup přehodnotila a nová letadla převezme a nasadí do provozu hned v září – ovšem bez business třídy v provozu.

Místo očekávaného prémiového zážitku v business třídě tak zákazníci narazí na neprodejné sedačky a trochu nižší kapacitu.

Kdy si nový luxus konečně vyzkoušíme?

Podle generálního ředitele Lufthansy Carstena Spohra by certifikace mohla být dokončena do konce roku 2025. Navzdory tomuto optimismu ale Lufthansa posunula svůj původní plán vybavit kabinami Allegris všech svých 120 mezikontinentálních letadel z roku 2025 na rok 2027.

Projekt Allegris o hodnotě 2,5 miliardy eur je dosud největší investicí německého dopravce. Allegris měl vrátit Lufthansu mezi světovou špičku a nabídnout něco, co nemá ani konkurence jako Qatar Airways, Emirates nebo Singapore Airlines.

Prozatím se však podařilo uvést do provozu pouze devět letadel Airbus vybavených novou kabinou. Ty od května 2024 létají na dálkových linkách z Mnichova, například do San Francisca, Šanghaje a New Yorku.