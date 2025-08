„Svobodná volba svobodného národa mě dnes postavila před vás, navzdory volební propagandě, lžím, politickému divadlu a navzdory pohrdání, s nímž jsem se setkával na cestě k úřadu prezidenta Polské republiky. Jako křesťan s klidem v srdci lidem to, co se proti mé osobě dělo během voleb, odpouštím,“ řekl Nawrocki během svého středečního proslovu, poprvé již v roli polského prezidenta.

„Svým programem na příštích pět let vás nepřekvapím,“ řekl. Zdůraznil, že chce bojovat proti nelegální migraci, dál odmítá euro a že zabrání tomu, aby se zvedal věk odchodu do důchodu. „Budu hlasem těch, kteří chtějí suverénní Polsko, které sice je součástí Evropské unie, současně však není jen Evropskou unií. Polsko zůstane Polskem,“ zdůraznil Nawrocki. Více se chce zaměřit na strategické investice a ambiciózní projekty, jako jsou polské dálnice nebo například Centrální dopravní přístav, o kterém e15 psala v minulosti.

Ještě ambicióznější železnice

Právě návrh zákona o urychlení výstavby Centrálního dopravního přístavu (Centralny Port Komunikacyjny – CPK) má být jednou z prvních legislativních iniciativ nového prezidenta. Konkrétní podobu chce Nawrocki představit ve čtvrtek kolem páté odpoledne. Podle informací v polských médiích se bude chtít prezident vrátit k realizaci projektu podle původního návrhu z dob vlády Práva a spravedlnosti. To se podle webu Money.pl týká hlavně napojení menších měst na síť vysokorychlostních železnic.

Centrální dopravní přístav | Zdroj: CPK, Facebook: Zprávy z Polska

Návrh podle PiS počítal s letištní a drážní částí, a to včetně přestavby železniční sítě v zemi na modernější systém. Centrální dopravní přístav se měl stát hlavním uzlem, odkud by většina rychlovlaků vyjížděla do zbytku Polska. Právě od této koncepce ale následně upustila vláda Donalda Tuska za Občanskou koalici, když představila program „Polsko za 100 minut“. Upustila tak od narativu, který do centra železniční sítě v Polsku stavěl právě CPK u Baranova jihozápadně od Varšavy.

Proti změnám se v posledních dnech postavil například současný viceministr infrastruktury a vládní zmocněnec pro CPK Maciej Lasek, přesměrování všech vlaků do centrálního uzlu v Baranově by podle něj způsobilo zpomalení na plánované trati s názvem Y, která má spojit Varšavu, Lodž, Poznaň a Vratislav. „Původní návrh počítal s tím, že všechny vlaky budou zastavovat v Baranově, místo aby jezdily tam, kde jsou potřeba,“ komentuje Lasek.

Centrální komunikační přístav má být jedním z největších evropských letišť s dobrým spojením na rychlostní železnici. Samotná velikost letiště se ale také stala předmětem sporu mezi Občanskou koalicí a Právem a spravedlností. Premiér Tusk v minulosti deklaroval, že chce podpořit další regionální letiště v okolí. „Jsou naším pokladem,“ řekl na tiskové konferenci, kde současně oznámil rozšíření letiště v Modlinu a rozvoj spojení Modlinu s Varšavou. Začátkem ledna navíc polská vláda oznámila investici přes 1,6 miliardy zlotých do letiště Frédérica Chopina ve Varšavě.

Vizualizace nového polského letiště | Zdroj: CPK

Konzervativec, boxer, chuligán

Dvaačtyřicetiletý Nawrocki pochází ze severopolského Gdaňsku. Vystudoval historii. Té se dlouhou dobu věnoval, působil v polském Institutu národní paměti (IPN). Mezi lety 2017 a 2021 byl ředitelem muzea druhé světové války v Gdaňsku a od roku 2021 stojí v čele zmiňovaného IPN. Ve výzkumu se zaměřoval na antikomunistický odboj, organizovaný zločin v komunistickém Polsku nebo na historii sportu.

Nawrocki se během kampaně prezentoval jako občanský kandidát s podporou PiS, opakovaně zdůrazňoval patriotismus a křesťanskou tradici. Je podporovatelem silných vazeb se Spojenými státy a začátkem května se setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jak již zmínil ve svém projevu při jmenování, odmítá euro a je pro vypovězení migračního paktu.

Kontroverze ohledně jeho kampaně se týkaly například jeho minulosti boxera a fotbalového fanouška, je spojován s chuligány a ultras. Kromě toho se musel vypořádat s kauzou ohledně utajeného bytu. Během jedné z televizních předvolebních debat totiž Nawrocki odmítl návrh daně z další nemovitosti s tím, že on sám mluví za „obyčejné Poláky, jako je on, kteří mají jen jeden byt“. Jenže server Onet.pl nedlouho poté přišel s informací, že kandidát Práva a spravedlnosti ve skutečnosti vlastní byty dva.

Jednotku měl získat výměnou za to, že se postará o jejího obyvatele, handicapovaného seniora Jerzyho Ż. Stejný webový deník ale následně upozornil na to, že důchodce v bytě nebydlí, a naopak žije ve státním pečovatelském zařízení. Jeho bývalá pečovatelka následně popřela Nawrockého tvrzení, že se v minulosti o muže staral. Podle deníku Rzeczpospolita se po aféře od konzervativního kandidáta odvrátila nejen část voličů, ale i jeho vlastní tým. Nawrocki ale nakonec kauzu ustál – ve volbách zvítězil s téměř 51 procenty hlasů.