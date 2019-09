Piloti British Airways stávkují za vyšší mzdy. Aerolinky ruší lety | E15.cz

Piloti britské letecké společnosti British Airways v pondělí vstupují do dvoudenní stávky za zvýšení mezd. Podle některých britských médií firma kvůli protestu zrušila téměř všechny plánované lety. British Airways za běžných okolností uskuteční asi 800 letů denně, a přepraví tak zhruba 145 tisíc lidí, píše deník The Guardian. British Airways létají několikrát denně i do Prahy, podle informací na webu pražského letiště byl zatím zrušen pondělní let do Londýna v 06:45.