Pod elektrický supersporťák z Chorvatska se podepsal Mate Rimac | E15.cz

Plánované uvedení modelu Concept Two se však kvůli pandemii neuskutečnilo, Rimac je odložil na letošek. Fandové aut konstruovaných na extrémní výkony se však mají na co těšit. Chorvatská novinka by měla vystřelit na rychlost sto kilometrů v hodině za neskutečné dvě vteřiny a pak zrychlovat k maximálním 412 kilometrům za hodinu. K mání bude pro ty, kteří si budou moci dovolit zaplatit přes milion eur, více než 26 milionů korun.

V automobilce Rimac aktuálně pracuje tisícovka lidí. Poblíž Záhřebu však chystá nový kampus zahrnující výrobní závod, zkušební dráhy, muzeum či ubytovací kapacity. Vzdáleně připomíná firemní kampusy ze Silicon Valley, například známý Googleplex. Nebude v něm chybět ani posilovna, školka či vlastní výrobna biopotravin. Stavba komplexu v hodnotě kolem pěti miliard korun má začít ještě letos a s dokončením se počítá v roce 2023.

Firma tam chce vyrábět mimo jiné elektromotory dodávané také automobilkám Hyundai, Kia a Porsche. Všechny už ostatně do Rimacu investovaly. Porsche do firmy od roku 2018 poslalo přes dvě miliardy korun a drží v ní zhruba čtvrtinový podíl. Obdobnou částku vložily také Hyundai a Kia.

Z válečné zóny k miliardám

Mate Rimac se narodil v roce 1988 na území bývalé Jugoslávie, v dnešní Bosně a Hercegovině. V devadesátých letech jeho rodina utekla před tamní válkou do Německa. V roce 2000 se přestěhovala do Chorvatska, kde se usadila nedaleko od Záhřebu.

Mladému Rimacovi se ostatní posmívali a šikanovali ho, že neuměl dobře chorvatsky. „Nechci si stěžovat, ale bylo to fakt těžké období. To nejhorší,“ uvedl nynější úspěšný podnikatel, kterého média někdy líčí jako evropského Elona Muska.

V sedmnácti letech vytvořil nástroj iGlove, spojení funkčního ovládání klávesnice a myši v jednom. Za utržené peníze si koupil BMW E30 323i, do kterého přidal elektromotor. Tak vypadaly prapočátky jeho konstrukčního úsilí, které v roce 2009 vyústilo v založení společnost Rimac v chorvatské vesnici Sveta Nedelja.

Spolu s Igorem Pongracem, který tou dobou vyráběl drony pro chorvatskou armádu, pracovali v garáži Pongracových rodičů na vývoji elektromotorů. Rimac mezitím získal první peníze a příslib financování od investorů z Abú Dhabí. Jeho firma o dva roky později předvedla na frankfurtském autosalonu svůj první vůz Concept One.

S potenciálními arabskými investory se však Rimac rozešel, neboť požadovali, aby Rimac přesunul výrobu na Blízký východ. Situaci musel řešit bankovním úvěrem, což mu spolu s několika prodanými vozy Concept One pomohlo finančně přežít. Od té doby automobilka jen roste. V roce 2015 měla přes sto zaměstnanců, nabírala investice a rozvíjela Concept One.

V roce 2017 nastala nečekaná událost, která mohla firmu položit. Při natáčení pořadu Grand Tour pro Amazon Prime havaroval Concept One s moderátorem Richardem Hammondem. Podnikatel pohotově vypracoval bezmála třicetistránkovou prezentaci, ve které vysvětlil, co a proč se přihodilo. Hammond pak s Rimacem natočili také video, kde se k havárii vyjadřují.

Automobilka na základě široce medializované události posílila bezpečnostní prvky vozu. „Hodně lidí mi říkalo, že to byla ta nejlepší věc, která se nám mohla stát,“ dodává podnikatel s tím, že by se bez havárie raději obešel. Automobilku Rimac nicméně posílila, což má také dokázat chystaný Concept Two.