Volvo se do roku 2030 rozloučí se spalovacími motory | E15.cz

Švédská automobilka Volvo patřící do čínského koncernu Geely bude nejpozději od roku 2030 vyrábět výhradně elektromobily. Své vozy chce do konce této dekády také začít prodávat pouze on-line. Píše o tom britský deník Financial Times. „Zákazník má vždycky pravdu. Jsem ale absolutně přesvědčen, že za deset let nezbude nikdo, kdo by chtěl zůstat u benzínových motorů,“ myslí si šéf Volva Hakan Samuelsson.