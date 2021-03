Česko chce vyrábět baterie do elektromobilů a mohutně láká Volkswagen | E15.cz

Koncern Volkswagen zbuduje do roku 2030 v Evropě šest „gigatováren“ produkujících baterie do elektromobilů. Zvažuje, že jednu z nich postaví v Česku, Slovensku nebo Polsku. Pokud by německý gigant vybral Česko, celková investice všech zapojených stran by činila asi padesát miliard korun a umožnila vznik řádově dvou tisíc pracovních míst. Deníku E15 to sdělil vicepremiér Karel Havlíček (za ANO), jenž se účastní vyjednávání i se Škodou Auto, která je součástí koncernu, a energetickou společností ČEZ.

Kterou zemi si Volkswagen vybere, má být jasné v příštích měsících. „Byla by to jedna z největších investic z posledních let,“ uvedl Havlíček. „Nedovedu si představit, že by Česko nemělo svou gigafactory,“ dodal. Vyjednavači zatím vytipovali osm lokalit, kde by továrna případně mohla stát, například na Sokolovsku, Chebsku či v Prunéřově. O vyjednávání také informovaly Hospodářské noviny.

V pomyslném souboji se Slovenskem a Polskem chce Česko konkurovat přímými i nepřímými pobídkami. Nespecifikovanou část investic do hmotných aktiv by tedy platil stát, jenž by investorům umožnil daňovou úlevu. „ČEZ má kapitál, chce investovat do nových technologií, má vazby na aktéry na trhu,“ vysvětluje Havlíček.

Součástí konsorcia by mohla být i jedna ze společností spadajících pod jihokorejský konglomerát LG, jenž působí i v oblasti chemie. Česko už s firmou dle Havlíčka jedná: „LG tu už je, operuje a hledá vhodnou lokalitu a partnery, jednáme spolu.“ Ve hře je i propojení možné továrny s těžbou lithia na Cínovci. Nejde ale o nezbytné spojení a oblast Cínovce nepatří mezi osmero zvažovaných lokalit pro továrnu.

ČEZ se o elektromobilitu a její komponenty zajímá i proto, že má být jedním z tahounů budoucího růstu spotřeby elektřiny v Evropské unii. „Zkoumáme také možnost výstavby továrny na baterie. Pro úspěšnou realizaci je nezbytně nutné vytvořit konsorcium ve spolupráci se zkušeným technologickým partnerem a zástupci automobilového průmyslu,“ řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Energetický obr oslovil zástupce z obou oblastí a jedná o zapojení do projektu. „Oba projekty, využití lithia i továrny na baterie, prověřujeme ve vzájemné souvislosti. Vznik továrny ale není podmíněn těžbou lithia v Krušných horách a naopak,“ dodal Gazdík.

Na značkách stojí i mladoboleslavská automobilka. „Škoda Auto je připravena se do projektu zapojit,“ konstatoval předseda představenstva firmy Thomas Schäfer. „Další rozhodnutí budou přijata po důkladných jednáních se všemi odpovědnými partnery ze soukromého i veřejného sektoru v různých zemích,“ uvedl také.

Jednou z konkurenčních výhod Česka vůči Slovensku je například jeho geografická poloha. „Od nás je to do západní Evropy, kam by zřejmě část produkce směřovala, o něco blíže. Jinak jsou ale Česko, Slovensko i Polsko srovnatelné jak v ceně práce, tak ve zdanění. Rozhodnou lokální podmínky, dostupnost subdodávek a podpora vlád ve formě investičních pobídek,“ míní hlavní ekonom Deloitte David Marek. Továrna na baterie je podle něj zajímavou příležitostí, do budoucna by se ale mělo Česko zaměřit na výzkum a vývoj spíš než na samotnou výrobu.

Desítky miliard eur investuje Volkswagen do továren proto, aby si zajistil dostatek baterií do elektromobilů. Dosud je převážně dováží z Asie, což v konečném důsledku prodražuje už tak vysokou cenu elektromobilů na evropském trhu. Investiční apetit koncernu je zároveň odpovědí americké elektromobilové jedničce, společnosti Tesla, jenž má letos spustit továrnu poblíž Berlína.