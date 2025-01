Jako suchozemci si jen těžko dokážeme představit kolosálnost této lodě. Má dvacet palub (z toho osmnáct je přístupných pasažérům), 2805 kajut a při maximální obsazenosti dokáže pojmout až 7600 pasažérů a 2350 členů posádky. Bez problémů by se tak na ni vešli všichni obyvatelé Ivančic či Frýdlantu nad Ostravicí.

Stavba Icon of the Seas

V říjnu roku 2016 si jedna z největších a nejznámějších lodních společností na světě Royal Caribbean objednala u finské loděnice Meyer Turku stavbu dvou lodí. Projekt dostal název „Icon“ a plavidla měla být dodána ve třetím čtvrtletí roku 2023. Tentýž rok podala firma Royal Caribbean žádost o registraci ochranné známky „Icon of the Seas“.

Největší loď na světě Ikona moří od společnosti Royal Caribbean | Royal Caribbean

V červnu 2021 bylo zahájeno řezání oceli a v říjnu byla v německé loděnici Neptun Werft nainstalována první nádrž na LNG. V prosinci byla vlečným remorkérem odtažena do finského Turku jednotka strojovny včetně nádrží na LNG a v dubnu následujícího roku byl položen kýl.

19. června 2023 vyplula Icon of the Seas na první ze série několika námořních zkoušek. Po třech dnech se vrátila do loděnice Meyer Turku kvůli úpravám systémů a dokončení a vybavení vnitřních prostor. 27. listopadu 2023 pak byla oficiálně předána společnosti Royal Caribbean. V lednu 2024 byla pokřtěna fotbalovou hvězdou Lionelem Messim.

Ikona moří

Loď má šest dvoupalivových motorů Wärtsilä, které mohou být poháněny jak zkapalněným zemním plynem (LNG), tak naftou. Ekologické skupiny však v souvislosti s tím vyjádřily obavy, že lodě poháněné zkapalněným zemním plynem zvyšují škodlivé emise metanu. „Je to krok špatným směrem,“ řekl agentuře Reuters ředitel mořského programu Mezinárodní rady pro čistou dopravu (ICCT) Bryan Comer.

Největší loď světa: Svou velikostí pětkrát překonala Titanic | Royal Caribbean

Icon of the Seas nabízí více než dvacet stravovacích míst, z nichž 11 je zahrnuto v ceně plavby, se širokou škálou kulinářských zážitků od neformálních restaurací až po gurmánské podniky. Pochopitelně nechybí ani rozmanitý a bohatý noční život.

Na oficiálních stránkách lze objednat například sedmidenní výlet západním Karibikem, během kterého cestující navštíví Mexiko, Honduras a Bahamy. Ceny začínají na 1511 amerických dolarech, což je v přepočtu aktuálním kursem přibližně 34 280 korun.

VIDEO: Společnost Royal Caribbean představila největší výletní loď na světě

Společnost Royal Caribbean představila největší výletní loď na světě. • Royal Caribbean

Ekologická?

Krátce po vyplutí Icon of the Seas vydala Mezinárodní rada pro čistou dopravu (ICCT) zprávu, ve které tvrdí, že emise metanu z lodě byly vyšší, než předpokládaly současné předpisy. Metan, který je silným skleníkovým plynem, zachytí během 20 let v atmosféře 80× více tepla než oxid uhličitý.

Royal Caribbean však nesouhlasí a tvrdí, že Icon of the Seas je o 24 % energeticky účinnější než požaduje Mezinárodní námořní organizace pro moderní lodě. Podotýká, že LNG je finančně efektivnější a ekologičtější, protože produkuje méně emisí oxidu siřičitého a pevných částic​.

Loď je také vybavena systémem na využívání odpadního tepla, který opětovně využívá vzniklé teplo pro další energetické potřeby na palubě. Navíc je schopna se připojit k pobřežnímu napájení v přístavech, čímž minimalizuje emise během zastávek.

Výrobce ani provozovatel neuvádí konkrétní čísla, ale dle dostupných informací spotřebují výletní lodě podobné velikosti přibližně 250 tun paliva denně​, což (při rychlosti 41 km/h) odpovídá 254 kilogramům paliva na jeden kilometr.

GALERIE: Podívejte se na největší výletní loď na světě