Chci porazit České dráhy a stát se největším dopravcem, připravuji manažerské akcie, říká šéf RegioJetu Jančura
Společnost RegioJet spustila ve čtvrtek první vnitrostátní vlakovou linku v Polsku, na české železnici pak nedávno vysoutěžila provoz na dalších pěti rychlíkových tratích. Majitel firmy Radim Jančura zároveň v posledních měsících provedl řadu personálních změn. Jejich cílem je nejpozději v roce 2032 dokázat dosud nemyslitelné – sesadit České dráhy z pozice největšího tuzemského železničního dopravce, jak přibližuje šéf žluté flotily v rozhovoru pro e15.cz.
Ve čtvrtek jste spustili provoz na vaší první vnitrostátní lince v Polsku mezi Krakovem a Varšavou, další přibudou. Jak bude v budoucnu vypadat propojení Česka a Polska vašimi vlaky?
Letos v prosinci se má rozjíždět linka z Prahy do Varšavy, další pak až v prosinci příštího roku. To bude trasa Praha – Vratislav – Gdyně, kterou už dnes jezdí České dráhy. Od příštího prosince chceme pokrýt Polsko na všech tratích, kde dnes jezdí Pendolina (využívaná dopravcem PKP Intercity, pozn. aut.), což je náš hlavní konkurent.
Jak to vypadá se startem vašeho provozu na trati Mnichov – Budapešť, platí stále?
Ano, to platí. Spuštění plánujeme také na prosinec 2026. Trať je teď de facto uzavřená, protože mezi Salcburkem a Mnichovem probíhá rozsáhlá rekonstrukce, proto jsme projekt posunuli. Budeme bojovat o časové sloty a určitě tam chceme svou linku rozjet.
Kde ještě chcete v budoucnu na železnici posilovat?
Dobrá zpráva je, že po letech mlčení se ozvalo slovenské ministerstvo dopravy. Ministr Jozef Ráž vydal harmonogram, který jsme pochválili. Určitě bychom tedy chtěli pomoct Slovensku s investicemi do železniční infrastruktury. Slovenský státní dopravce na rozdíl od Českých drah neinvestoval z vlastních zdrojů prakticky nic. Většina investic, možná devadesát procent, šla z evropských peněz. Slovensko tedy potřebuje silného investora.
To znamená, že byste tam šli i do vnitrostátní dopravy?
Určitě ano. Jdeme tam, kde jsme vítáni. Jakmile vidíme signál od ministerstva nebo státu, že chce otevřít trh, protože věří železnici, tak tam jdeme. Tak to bylo i v Polsku, kde nám řekli, že chtějí podpořit růst počtu cestujících, aby měli silný argument vůči vládě v tom smyslu, aby kromě dálnic více investovala také do železniční sítě. V takové chvíli jsme rádi, protože nejsme za toho, kdo se tam nabourává.
To je rozdíl oproti Česku, Slovensku, Rakousku nebo Maďarsku, kde byly naše začátky takřka „partyzánské“. V těchto zemích jsme byli tak trochu nechtění a museli jsme využívat svých práv z titulu členství v Evropské unii, že můžeme provozovat komerční vlaky. Teď ale doufám, že přichází období, kdy nás státy samy zvou, abychom pomohli zvyšovat počet cestujících. Protože k čemu jsou vlaky, když neexistuje dostatek spojů a cestujících v nich.
Když se podíváme do Česka, od roku 2029 začnete provozovat dalších pět rychlíkových tratí v severovýchodních Čechách. Máte do budoucna ambici se více zaměřit i na osobní dopravu na lokálních tratích?
Určitě. Od prosince příštího roku přebíráme v elektrické trakci prakticky celý Ústecký kraj. Zároveň jsme připraveni jezdit i v dalších regionech. Dobrá zpráva je, že například Zlínský kraj připravuje soutěže, které chce vypsat ještě letos, a to na kombinaci elektrické a bateriové trakce. Doufám, že se k tomu postupně připojí i další kraje, které zatím nebyly aktivní. Je důležité, aby se soutěžilo co nejdříve, protože budoucnost železnice stojí na nových soupravách, a jejich výroba trvá zhruba čtyři roky.
Radim Jančura se z pozice majitele vrátil do nejvyššího managementu RegioJetu a připravuje ho na velký růst |
Hospodářské noviny zároveň na začátku září informovaly o velkých personálních změnách ve firmě. Co za nimi stálo?
Vrátil jsem se do firmy a začal ji znovu aktivně řídit. S tím se pojila i změna managementu. Ne proto, že by byl špatný, ale proto, že jsem požadoval vyšší výkon. RegioJet bude meziročně růst o 50 až 100 procent a na to se musíme připravit. Proto jsme posílili tým a nastavili firmu na výrazný růst. Do roku 2032 se chceme stát největším železničním dopravcem v Česku, to je náš cíl. Pokud toho chceme dosáhnout, musíme zpevnit základy firmy a mít připravený management.
Zmínil jste, že byste si přál každoroční růst firmy o 50 až 100 procent. Jak konkrétně ho chcete dosáhnout?
Aktuálně se nám vyrábějí soupravy za 20 miliard korun, což je pro soukromého investora obrovská věc. A je to jen začátek. V investicích budeme pokračovat, jakmile budeme vyhrávat další soutěže. Už dnes jsme největší dopravce na trasách, které obsluhujeme, ať už směrem na Brno nebo na Ostravu. Jezdíme na nich s nejdelšími vlaky a máme tak nejvíce cestujících. A věřím, že máme i nejlepší ekonomiku.
VIDEO: Chystáme nové linky, propojíme lázeňská města s evropskými metropolemi, tvrdí Tesárek z FlixBusu ve FLOW.
Pokud jde o zázemí pro vlaky, jak si zajistíte dostatečné kapacity pro ty nové? Přeci jen nedostatečný prostor pro parkování souprav bývá zejména v Praze problém.
Po revoluci se železnice zbavovala mnoha kolejí po Praze, které dnes chybí. Správa železnic je ale začíná postupně vracet, protože jsou nezbytná takzvaná obratová nádraží. Nelze obracet vlaky na hlavním nádraží, jelikož to se musí stát spíše průjezdnou zastávkou s maximálním zdržením do pěti minut. Vlaky se tedy musí obracet jinde a na stejném místě také přespávat. Musí to být navíc bezpečné proti vandalismu.
Další věcí jsou depa. Příští rok budeme v Hostivaři budovat moderní depo pro lehkou údržbu s jedním kilometrem kanálových kolejí. To by mělo na naše plány postačovat.
Kdy bude depo hotové?
Na konci příštího roku. Dnes se podobné haly staví v řádu měsíců, takže dokončení do konce příštího roku je reálné.
Jak je to tedy nyní s variantou, že byste RegioJet prodal? Vzhledem k tomu, co teď říkáte, mám pocit, že vaše předchozí vyjádření o této možnosti jsou definitivně passé.
Ne, prodej nebude. Opravdu jsem o něm uvažoval, ale je to už delší doba. Na začátku minulého roku jsem se do firmy vrátil a pracuji na tom, aby ji jednou převzaly moje děti. Zároveň připravuji i manažerské akcie, aby firma měla pevnou základnu.
Myšlenka na prodej souvisela s covidem. Ten mě trochu „uspal“. Impulsem k tomu, že firmu neprodám, bylo, že se začaly vyhrávat všechny soutěže. Došlo mi, že by bylo nesmyslné odejít ve chvíli, kdy jsem 25 let mluvil o otevření železnice soukromým dopravcům. Čtrnáct let už ji aktivně provozujeme a deset let předtím jsem se snažil do ní dostat takřka násilím. Bylo by hloupé RegioJet prodat právě v okamžiku, kdy se železnice skutečně otevřela.
Proto jste se vrátil i do nejvyššího managementu firmy?
Ano, přesně tak. RegioJet teď musí růst. Jsme dopravce s nejvyšším růstem, máme i nejvyšší platy, takže nabízíme nejlepší podmínky pro zaměstnance. A samozřejmě hledáme odborníky do managementu, kteří nám pomohou dál posilovat pozici na trhu.