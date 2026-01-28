RegioJet si věří na předběhnutí Českých drah do sedmi let. Loni mu vzrostl zisk i počet cestujících
- Největší soukromý železniční dopravce v Česku výrazně navyšuje zisk i počty cestujících.
- Personální posily přivádí do Česka až z dalekých Filipín.
- Aktuální kondici RegioJetu popisuje v pořadu FLOW e15 majitel firmy Radim Jančura. Celý rozhovor vyjde ve čtvrtek ráno.
RegioJetu se daří, celá skupina loni vytvořila hrubý zisk zhruba 600 milionů korun. Výdělky tak dál rostou v řádu desítek procent ročně, v předchozích dvou letech činil hrubý zisk 408 a 300 milionů korun. Cestujících ve vlacích přibylo asi o dvanáct procent na 8,9 milionu. Do tohoto počtu prozatím nejsou započítáni ti, kteří využívali jízdenku IDS či Oneticket, řekl Jančura v rozhovoru pro e15.cz.
„Zisk nám dává příležitost dál investovat. Aktuálně se pro nás například vyrábí vlaky za dvacet miliard korun,“ okomentoval dění v RegioJetu Jančura. Se svým dopravcem se chce ucházet o veškeré státem dotované zakázky, které průběžně soutěží jak kraje, tak ministerstvo dopravy.
Tvrdí, že tržní podíl RegioJetu na poli osobní vlakové dopravy může převýšit podíl tuzemské jedničky – Českých drah – do sedmi let. Svou ambici opírá o fakt, že stát musí do konce roku 2033 vysoutěžit všechny tendry na osobní dopravu v rámci veřejné služby, tedy státem dotované linky.
Firma roste
Prozatím se RegioJetu expanze na tuzemských kolejích daří. Ještě v roce 2014 přesahoval podíl Českých drah na trhu osobní dopravy, měřený podle vlakových kilometrů, 95 procent. V následujících letech však setrvale klesal. Z poslední zveřejněné výroční zprávy Správy železnic vyplývá, že podíl drah předloni spadl na něco přes osmdesát procent.
Podíl RegioJetu naopak postupně stoupá. Před šesti lety mu náležela asi čtyři procenta trhu, předloni to bylo přes šest procent. Největší porce tendrů o dotované linky se však teprve chystá.
„Pro České dráhy je tržní podíl důležitý, ale není to dogma. Není naším cílem držet ho za každou cenu. Proto plánujeme vstupovat do takových soutěží, které nám dávají ekonomicky smysl a zajišťují další rozvoj firmy, a to včetně modernizace vozidlového parku a rozvoje služeb pro cestující a objednatele,“ argumentoval mluvčí drah Filip Medelský v loňské analýze e15.
V nedávné době ale utrpěl RegioJet i ztráty. Od roku 2019 provozoval rychlíkovou linku R8 z Brna do Bohumína, kterou nově v soutěži získaly zpět České dráhy. Loni pak RegioJet zahájil expanzi i do sousedního Polska. Avizovaný start s novým jízdním řádem 14. prosince se ale nepovedl dle plánů – firma musela jen pár dní předem kvůli nedostatku personálu odříct většinu zamýšlených spojů.
Vlastní depo, sklad i opravny
Jančura v aktuálním rozhovoru pro e15 také poodkryl plány s novým depem, které chystá v Praze-Dolních Měcholupech. Jeho součástí mají být i opravárenské haly či logistický sklad. Právě servis vlaků považuje Jančura v celém železničářském byznyse za vůbec nejnáročnější úkol, pro který nenachází na tuzemském trhu práce dostatečné množství personálních posil.
I proto aktuálně vyřizuje u českých úřadů pracovní povolení pro asi stovku Filipínců, kteří se mají připojit a s údržbou flotily pomoci v řádu několika měsíců. Kapacity nového depa Jančura nabídne také konkurenci jako placenou službu, předjednané kontrakty prozatím nemá.
Svou expanzi financuje vlastními zdroji, především ale bankovními úvěry a dluhopisy. V závěru loňského roku například vydal dluhopisy o objemu 1,5 miliardy korun s možností navýšení na až čtyři miliardy korun. Pevná roční úroková sazba činí 7,15 procenta. Stejně jako v minulosti používá takto získané peníze na nákup vagonů a lokomotiv.