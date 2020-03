Povšík: Škoda Auto zahájí odstávku ve středu | E15.cz

Všechny české továrny automobilky Škoda Auto zahájí odstávku výroby ve středu ve 22 hodin. Deníku E15 to sdělil předseda škodováckých odborů Jaroslav Povšík. Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci uvedl, že Škoda uzavře výrobu v pátek. Vyjádření automobilky deník E15 zjišťuje. Zastavení výroby připravuje i kolínská automobilka TPCA.

Důvodem je rozhodnutí německého koncernu Volkswagen, který uzavře na dva až tři týdny své evropské závody. Důvodem je epidemie spojená s šířícím se koronavirem.

„Pochopil jsem, že je to správné rohodnutí, protože mají zaměstnanci obavu o své zdraví. Pokud zavře taková fabrika, tak to má dopad na celý dodavatelský řetězec,“ uvedl v reakci na zavírání ve Škodě Babiš.

Škoda Auto, jenž zaměstnává asi třicet tisíc lidí, má zatím jeden potvrzený případ nákazy koronavirem. Odbory firmy proto dříve požadovaly dvoutýdenní karanténu.

Výroba se pozastaví také v kolínské automobilce TPCA. Předsedkyně tamních odborů Martina Klausová uvedla, že továrna se zcela zastaví od úterý 24. března zhruba na tři týdny. „Od 3. dubna máme plánovanou technologickou odstávku, takže to tomu bude předcházet,“ upřesnila. Pauza by měla skončit 17. dubna. Dle aktuálně schválené kolektivní smlouvy by měli zaměstnanci pobírat 85 procent platu, ale o přesných podmínkách odstávky mají odbory s vedením TPCA ještě jednat.

Dopady zavírání automobilek na tuzemské dodavatele budou veliké. „Automobilky z koncernu Volkswagen jsou jedním z nejdůležitějších odběratelů také pro české dodavatele a vzhledem k tomu, že ke stejnému kroku přistoupili i další evropští výrobci, následující dva až tři týdny budou pro všechny firmy v autoprůmyslu a navázaná odvětví znamenat velký problém,“ uvedl výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.

„Objem exportu českých dodavatelských firem, které z velké většiny míří do zemí EU, se pohybuje okolo 350 miliard korun ročně, podíl dodavatelských firem na celkovém exportu se pohybuje okolo čtyřiceti procent,“ doplnil s tím, že útlum výroby způsobí firmám obrovské ztráty.