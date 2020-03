Praha dala ultimatum sdíleným koloběžkám. Buď se provozovatelé podřídí, nebo dojezdí | E15.cz

Prostředky takzvané individuální dopravy, elektrické koloběžky, by od léta mohly zmizet z pražských ulic. Magistrátu totiž došla trpělivost ve vleklém jednání se společnostmi, jež sdílené koloběžky provozují – především pak s americkým start-upem Lime. „Pokud společnosti nesplní naše požadavky, jsme připraveni tyto služby zakázat. Termín mají do začátku letní sezony,“ říká náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Hlavním důvodem zavedení restrikcí je podle Scheinherra bezpečnost. Každý uživatel podle úředníků musí mít pojištění zodpovědnosti. Pokud by způsobil škodu na zdraví či majetku, byla by ihned uhrazena. Jakým způsobem by bylo pojištění sjednáno, je už věcí provozovatelů.

Každý uživatel by měl také dostat pokutu pět set korun v případě, že odloží koloběžku tam, kde nemá. Koloběžky budou muset splňovat technické požadavky některého znaleckého ústavu a v pěších zónách automaticky zpomalovat na rychlost chůze.

„Jsme přesvědčeni, že jsme schopni do léta všechny návrhy na zlepšení, které vzejdou ze vzájemného jednání, adresovat,“ tvrdí provozní manažer firmy Lime Ondřej Široký.

Pokud by se tak nestalo, Lime i jeho další konkurenti by v centru dojezdili. „Jedna z možností je přistoupit k zásadnímu omezení v podobě vyznačených oblastí, kam koloběžky nebudou moct zajet. Zároveň se na odboru dopravy připravuje zákon, který by dal městům větší možnosti účinně regulovat tyto služby,“ dodal Scheinherr.

Pražané se mohou v ulicích potkat s asi 1500 koloběžkami Lime, dalších více než tisíc koloběžek chce v příštích měsících zprovoznit Revolt.

Nejvíce koloběžek funguje v první a druhé městské části. Praha 2 již provoz na celém svém území zakázala, podle vedení radnice ale Lime zákaz nedodržuje. V pěších zónách plánuje zákaz i Praha 1.

Služby sdílených koloběžek budí vášně i v řadě velkých světových měst. Například v Los Angeles už dříve podalo hromadnou žalobu devět koloběžkami zraněných osob, a to na společnosti Lime a Bird Rides.