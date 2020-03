Automobilkám se rapidně propadá odbyt, žádají o podporu | E15.cz

Automobilky zažily v Evropské unii nejhorší vstup do nového roku od roku 2013. Prodeje nových osobních automobilů jim zde poklesly v lednu i v únoru o 7,5 procenta, informovalo Evropské sdružení výrobců automobilů. V únoru to znamenalo prodej 957 tisíc vozů. To nejhorší ale výrobce stále teprve čeká. Kvůli koronavirové pandemii na starém kontinentu zavírají své závody, produkce bude stát přinejmenším několik týdnů.