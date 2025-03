Pražské letiště letos předežene rok 2019. Rozšíření nabídky dálkových spojů ale vázne

Z pražského Letiště Václava Havla se bude v letošní letní sezoně létat do 165 destinací. Oproti loňsku je to o jednu více a ve srovnání se zimou o 50 míst více. Stoupne i počet letů na zavedených linkách. Letiště letos čeká rekordní provoz s více než 18 miliony odbavenými cestujícími. Kvůli tomu chystá posílení personálních i odbavovacích kapacit. I tak ale letiště připustilo možnost zpoždění části letů během léta, řekl šéf Letiště Praha Jiří Pos.

„V letošním roce očekáváme rekordní provoz s více než 18 miliony odbavených cestujících. Bylo by ale nezodpovědné tvrdit, že letošní sezonu nebudou provázet zpožděné lety. Proto se Letiště Praha, spolu se svými partnery, zodpovědně připravuje, aby dopady těchto provozních komplikací na cestující byly co nejmenší,“ řekl Pos. Loni v létě čelilo letiště kritice kvůli zpožděním při odbavování zavazadel. Letos chce letiště těmto situacím podle Pose předejít.

Jednou z hlavních novinek v letovém řádu tak bude z dálkových letů přímá linka do kanadského Toronta od Air Canada, nové spojení do Abú Zabí chystá také Etihad Airways. Posílení letů na trase do Soulu pak plánuje Asiana Airlines. V rámci evropských destinací se bude z Prahy nově létat do Vilniusu s leteckou společností Air Baltic a do Záhřebu s Croatia Airlines.

Letiště ale zatím neavizovalo spuštění linek do Hanoje nebo do Šanghaje, o kterých jedná s tamními aerolinkami. Nabídku zatím neobohatily ani nové spoje do Indie nebo do severoamerických destinací, o něž letiště také usiluje.

Letní řád kromě toho přinese podle letiště další navýšení počtu letů i nabízených sedadel, přičemž na více než 40 pravidelných linkách bude zvýšen počet týdenních frekvencí. Patří mezi ně například častější týdenní spoje do Řecka, Itálie či Turecka. Na vybraných trasách budou nasazena větší letadla, včetně Airbusu A380 na lince do Dubaje.

I přes zvýšení provozu ovšem bude letový řád užší než před koronavirovou krizí, kdy se v létě létalo z Prahy až do 190 lokalit.

Rekordní provoz, noví zaměstnanci

Letiště zároveň potvrdilo, že během letošní sezony očekává rekordní provoz. Za celý rok by podle současných odhadů mělo odbavit přes 18 milionů pasažérů. V dosud rekordním roce 2019 přes letiště cestovalo 17,8 milionu lidí. Loni letiště odbavilo přes 16,35 milionu pasažérů.

Letiště tomu chce podle Pose přizpůsobit své kapacity. Příprava na letní sezonu tak zahrnuje například posílení personálu, toho chce letiště dosáhnout rozsáhlou náborovou kampaní. V rámci posílení bezpečnosti plánuje letiště během letní sezony nasadit novou technologii CT rentgenů v Terminálu 2. Celkem bude instalováno do začátku letní sezony šest těchto rentgenů, což má podle letiště zvýšit kapacity bezpečnostních kontrol o pětinu. Technologie umožňuje, aby si cestující během bezpečnostní kontroly ponechali elektroniku a tekutiny ve svých příručních zavazadlech. V květnu pak letiště spustí edukační kampaň pro zvýšení informovanosti cestujících.

Posílení kapacit plánuje také Řízení letového provozu (ŘLP). „Úspěšně byla dokončena optimalizace vzdušného prostoru, hlavní řídící systém podniku TopSky je stabilní a naplňuje všechny požadavky na kapacitu. Důležitá je také dohoda s Eurocontrol o zavedení flexibilních scénářů toku letového provozu od 17. dubna,“ uvedl generální ředitel ŘLP Jan Klas. Čeští dispečeři by podle něj měli odlehčit i sousedním státům. Problémy se zpožděními podle něj mohou vznikat například na linkách z Německa, Rakouska, Maďarska nebo balkánských zemí, kde se potýkají s přetíženým provozem.