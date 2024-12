„Modernizace a ekologizace dopravy je jednou z priorit kraje. Proto bylo jednou z důležitých podmínek desetileté smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti v regionu nasazení bateriových jednotek. Kromě toho, že šetří životní prostředí, také pomohou zajistit plynulejší jízdu,“ prohlásil během sobotního slavnostního ceremoniálu hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Narážel na jednu z hlavních výhod nových jednotek pro 323 pasažérů – v úsecích trati, kde končí trolejové vedení, už cestující nebudou muset přestupovat na motorový vlak, protože ten, ve kterém sedí, jednoduše přepne na bateriový pohon, který je zároveň tišší a ekologičtější. I na tato lákadla slyší například i Plzeňský kraj, který dle náměstka hejtmana Pavla Čížka (STAN) hodlá vlaky nasadit na vedlejších lokálních tratích, a to do čtyř let.

První v Česku vyvinuté a vyrobené bateriové jednotky vyjedou oficiálně dle jízdního řádu v neděli, a to na trase Veřovice – Ostrava. Jedná se o čtveřici RegioPanterů, které jsou osazené trakčními bateriemi. Dalších patnáct souprav nasadí ČD v Moravskoslezském kraji do konce roku 2026.

Celková zakázka měla hodnotu 3,5 miliardy korun, z toho však připadá na nákup samotných jednotek 2,5 miliardy, na miliardu vyjde servis a pořízení náhradních dílů pro očekávané opravy. Jedna jednotka tak vyjde na 169 milionů, je tak o desítky milionů dražší než konvenční jednotky. Za způsob, jakým ČD zvolily Škodu jako dodavatele, udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pokutu ve výši šesti milionů. Předseda úřadu Petr Mlsna ji nicméně později zrušil a vrátil případ k novému projednání.

V případě, že bude na některých spojích nutné doplnit dobíjecí stanice, je třeba připočíst i náklady na jejich vybudování. Cena jedné se pohybuje v rozmezí 50 až 60 milionů a jednotku má dobít do půl hodiny. Web Zdopravy.cz uvedl, že Správa železnic zatím nemá hotové dobíjecí body ve vybraných stanicích. Počítá ale s nabíjecím kontejnerem ve Štramberku a s vybudováním trakčních dobíjecích stanic Krnov, Štramberk a Budišov nad Budišovkou.

Dojezd aktuálně nasazovaných bateriových vlaků má činit 80 kilometrů v případě, že by se jednotka pohybovala maximální rychlostí, tedy 120 km/h v bateriovém režimu, nebo 160 km/h během jízdy pod trolejovým vedením. Na lokálních tratích však rychlost obvykle dosahuje rozmezí 60 až 80 km/h, dojezd by tak měl být vyšší než zmíněných 80 km.

První bateriové vlaky jako „technologický milník“

„Teď přichází historická chvíle, kdy nasazujeme první čtyři vlaky doplněné o baterie. Na ně pak naváže dodávka dalších patnácti bateriových vlaků. Železnice jako nejekologičtější forma veřejné dopravy tak v České republice zažívá další přelomový moment,“ řekl na sobotní akci předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Plzeňská Škoda hovoří o technologickém milníku a připomíná, že navazuje na dlouhou tradici inovací v dopravě. Vůbec první akumulátorovou lokomotivu totiž vyrobila už ve 30. letech minulého století.

„Na tyto základy jsme navázali i v moderní době – od tramvají s bateriovými pohony přes trolejbusy až k tomuto vlaku. Je to další krok na cestě k ekologické, flexibilní a udržitelné dopravě a důkaz, že český průmysl dokáže stát v čele inovací,“ tvrdí místopředseda představenstva Škody Tomáš Ignačák. Například bateriové tramvaje z dílny společnosti, jenž patří do skupiny PPF, jezdí od roku 2015 v Turecku.