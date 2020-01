Airbus A380: Přepravní obr slaví patnácté narozeniny | E15.cz

Airbus A380 může najednou unést přes 800 pasažérů. Mohutný stroj však nevznikal lehce. První studie přepravního letadla pro velké množství pasažérů vznikla již na začátku 90. let. Samotné práce na stroji však začaly až v červnu 1994. Oficiální představení projektu, jež zpočátku nesl označení A3XX, proběhlo v roce 2000.

První let se uskutečnil v dubnu 2005 a v přímém přenosu jej sledovaly miliony diváků po celém světě. Let proběhl úspěšně. V září roku 2006 se dostalo na první let s pasažéry. Do plného užívání se však A380 dostal až v říjnu 2007. Plány na jeho dřívější nasazení zhatily problémy s elektroinstalací.

Složitá je i samotná výroba obřího letadla. Jednotlivé díly se totiž vyrábějí v několika zemích. Konkrétně v Německu, Velké Británii a Španělsku. Ve francouzském městě Toulouse se pak jednolitvé komponenty skládají.

Letoun existuje ve dvou verzích. Buď ve třech třídách s kapacitou kolem 520 míst, anebo v případě jediné ekonomické třídy je kapacita až 840 míst. Stroj na délku měří 72,7 metrů a jeho rozpětí křídel je 79,8 metrů. V současné chvíli je součástí leteckého parku aerolinek Singapore Airlines, Quantas, Air France, Lufthansa či British Airways.

Prohlédněte si fotogalerii: