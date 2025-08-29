Prodeje Tesly v Evropě se dramaticky propadly, čínská konkurence mezitím vyrostla trojnásobně
Prodeje automobilky Tesla v Evropě se v červenci propadly o 40 procent. Podle údajů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) bylo na trzích EU, EFTA a ve Velké Británii registrováno jen 8 837 nových vozů Tesla, zatímco ve stejném měsíci loňského roku to bylo téměř 15 tisíc. Propad není ojedinělý – pokles poptávky po vozech značky pokračuje už sedmý měsíc v řadě a od začátku roku činí zhruba třetinu. Píše to CNBC.
Zatímco Tesla ztrácí půdu pod nohama, její hlavní čínský konkurent naopak prudce roste. BYD v červenci zaregistroval více než 13 tisíc aut, což představuje meziroční nárůst o 225 procent. Od ledna do července pak firma dodala evropským zákazníkům přes 84 tisíc vozů, což je téměř trojnásobek loňských výsledků. BYD se tak poprvé dostal nad Teslu a potvrzuje, že evropský trh je připraven na nové a agresivně expandující hráče.
Analytici upozorňují, že za propadem Tesly stojí kombinace několika faktorů. Především chybí nové modely, které by dokázaly udržet pozornost zákazníků. Modernizace Modelu Y zatím nepřinesla očekávaný efekt a další novinky, jako je Cybertruck, jsou na evropských trzích stále v nedohlednu. Svoji roli hraje i image značky – politické angažmá Elona Muska v posledních měsících vyvolalo v Evropě kontroverze a v některých zemích dokonce protesty u prodejců. Naopak BYD těží z široké nabídky cenově dostupných modelů a rychlého budování dealerské sítě.
Evropský automobilový trh přitom zůstává dynamický. Podíl bateriových elektromobilů se v prvních sedmi měsících roku držel kolem 15 až 16 procent, přičemž ještě rychleji rostou hybridní vozy, které dnes tvoří zhruba třetinu trhu. Ve Francii a Španělsku vzrostly jejich prodeje meziročně o 30 procent, v Německu o 10 a v Itálii o 9 procent. Tradiční spalovací motory tak postupně ustupují, i když zatím stále dominují.
Situace Tesly ukazuje, jak rychle se může proměnit konkurence na trhu elektromobilů. Ještě nedávno byla v Evropě jasnou jedničkou, nyní ale ztrácí tempo. Pokud americká automobilka nepřijde s novými modely a neobnoví důvěru zákazníků, její podíl bude dál klesat. Oproti tomu čínské značky – zejména BYD – dokazují, že umí evropské zákazníky oslovit rychlostí, která může zásadně přepsat mapu trhu už během několika let.