Evropa chystá arktický vzkaz Trumpovi. Ve hře je i společná mise NATO v Grónsku
- Británie a Německo s dalšími zeměmi řeší posílení vojenské přítomnosti v Grónsku.
- S odvoláním na osoby obeznámené s plány to v neděli napsala agentura Bloomberg.
- Německo chce otevřít debatu o společné misi NATO pro ochranu arktického regionu.
Trump, který v minulosti opakovaně projevil zájem o ovládnutí Grónska, v pátek prohlásil, že Spojené státy potřebují ostrov vlastnit, aby zabránily Rusku nebo Číně v jeho budoucí okupaci. Opakovaně uvedl, že ruské a čínské lodě operují poblíž Grónska, což severské země odmítají. Grónsko je autonomní součástí Dánského království.
Americký prezident rovněž tento týden zopakoval, že má v úmyslu dosáhnout dohody s Dánskem o získání Grónska, ale nevyloučil ani použití síly. V rozhovoru s deníkem The New York Times (NYT) odmítl jasně odpovědět na otázku, co je pro něj větší prioritou - zda získat Grónsko, nebo zachovat NATO.
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul v neděli podle agentury Reuters řekl, že pokud existují obavy ohledně bezpečnostní situace v severním Atlantiku, je třeba tyto problémy řešit v rámci NATO. „Pokud americký prezident řeší hrozby pocházející z ruských nebo čínských plavidel či ponorek zde v regionu, můžeme na to samozřejmě najít odpovědi společně," řekl Wadephul na Islandu, kde se zastavil na cestě do Washingtonu. V pondělí tam bude jednat se svým americkým protějškem Markem Rubiem.
Británie diskutuje s NATO
Britská ministryně dopravy Heidi Alexanderová dnes podle agentury AP řekla, že Británie diskutuje se spojenci z NATO o tom, jak může pomoci posílit bezpečnost v Arktidě a čelit hrozbám ze strany Ruska a Číny. Ministryně však zdůraznila, že jednání jsou spíše běžnou agendou než reakcí na Trumpovy hrozby převzetím Grónska.
Alexanderová také řekla, že Spojené království souhlasí s Trumpem, že Rusko a Čína se na polárním kruhu stávají stále soutěživějšími. „I když v této části světa nevidíme tak hrozné důsledky, jaké jsme viděli na Ukrajině, je skutečně důležité, abychom se všemi našimi spojenci v NATO udělali vše pro to, abychom v této části světa měli proti (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi účinný odstrašující prostředek," řekla Alexanderová stanici BBC.