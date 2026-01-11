Evropská města si v roce 2026 nechají zaplatit za davy. Přehled nových poplatků pro cestovatele
- V oblíbených evropských destinacích přibývají nové poplatky pro návštěvníky.
- Přibudou nové vstupné na památky i ekologické daně.
- Turisté pocítí změnu v oblíbených centrech napříč celou Evropou.
Evropa reaguje na přetížený cestovní ruch růstem dodatečných nákladů, které dopadají přímo na turisty. Masový turismus přináší příjmy, ale také tlak na infrastrukturu, památky a životní prostředí, a několik měst přistoupilo k novým formám zpoplatnění návštěv. Výsledkem je, že dovolená ve známých destinacích může v roce 2026 vyjít o něco dráž.
V Římě přibude poplatek, který se dotkne prakticky každého návštěvníka historického jádra. Radnice schválila opatření, podle kterého musí turisté od 1. února 2026 platit 2 eura za vstup do bezprostřední blízkosti ikonické fontány di Trevi. Cílem je regulovat davy u památky a financovat její údržbu, přičemž obyvatelé Říma přístup zdarma mít budou. Přístup k fontáně je už nyní omezen na 400 osob současně.
V tradičně oblíbeném městě Benátky zůstane i v roce 2026 platit turistická daň pro jednodenní návštěvníky, která byla obnovena pro hlavní sezónu. Ta může činit až 5 eur na osobu v závislosti na dnu a sezóně.
Daň z přenocování
Ve Skotsku pak Edinburgh zavede od 24. července 2026 tzv. „visitor levy“, což je daň z přenocování, kterou budou platit hosté všech placených ubytování včetně hotelů, apartmánů a kempů. Poplatek činí 5 procent z ceny ubytování před DPH a platí pro prvních pět nocí pobytu, přičemž výnosy mají podpořit místní infrastrukturu a kulturu.
Nové možnosti zpoplatnění otevírá také Londýn a další anglická města. Čerstvá legislativa ve Spojeném království umožní místním samosprávám zavést daň z přenocování, obvykle v řádu několika procent z ceny pokoje. První města by tuto možnost mohla využít právě v průběhu roku 2026.
Na severu i Norsko schválilo od léta 2026 možnost vybírat obecní či regionální daň pro turisty ve výši 3 procent z ceny ubytování, kterou si mohou zavést nejvíce exponované oblasti.
Španělsko i Francie zdražují turistické daně
Výrazné zdražení čeká také návštěvníky Španělska. V Barceloně a v celém regionu Katalánska se počítá s dalším navyšováním regionální turistické daně, která by v roce 2026 mohla dosahovat přibližně 5 eur za osobu a noc. Podobný scénář chystají i Baleárské ostrovy, kde mají poplatky růst zejména v hlavní turistické sezóně.
Na španělském ostrově Tenerife, vstoupila od 1. ledna 2026 nová ekologická daň pro návštěvníky Národního parku Teide, která má pomoci chránit přírodní prostředí. Výše poplatku se podle trasy a typu túry pohybuje mezi zhruba 10 a 25 eury.
Ve Paříži se od 1. ledna 2026 výrazně změnila turistická daň pro návštěvníky ubytované ve městě. Nové sazby se liší podle kategorie ubytování a mohou na osobu a noc dosahovat téměř 16 eur u dražších hotelů.
Podobné kroky chystá i Amsterdam a další nizozemská města, která plánují od roku 2026 zvýšení nebo rozšíření turistických daní z ubytování. V malé nizozemské vesnici Zaanse Schans se na jaře zavede vstupní poplatek pro jednodenní turisty kolem 17,5 eura s cílem zmírnit dopady masového turismu v lokalitě s asi stovkou obyvatel.
Ve střední a východní Evropě se k tomuto trendu přidává také Bukurešť, která schválila novou městskou daň ve výši 10 rumunských lei, tedy zhruba 2 eura za noc. Poplatek se bude vztahovat na všechna placená ubytování a výnosy mají podpořit rozvoj turistické infrastruktury a propagaci města.