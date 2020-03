Největší český soukromý železniční dopravce chystá zásadní krok pro svou expanzi na českém trhu. V Praze – Dolních Měcholupech postaví nové depo pro údržbu svých i konkurenčních vozidel. Společnost podnikatele Radima Jančury do nové „základny“ investuje zhruba čtvrt miliardy korun. V současnosti probíhají projektové práce a stavební přípravy, přičemž samotná stavba by měla být dokončena do dvou let.