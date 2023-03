Rittig začíná znovu podnikat. Bude pronajímat soukromý tryskáč | e15.cz

Návrat „politického podnikatele“ Ivo Rittiga začíná nabývat konkrétních obrysů. Poté, co loni Deníku N sdělil, že se vrací do Česka, kde znovu začne podnikat, se poprvé podařilo dohledat jeho reálný byznys, konkrétně pronájem tryskového letounu. Firmu Nextant, nyní přejmenovanou na Corte NEXT, koupil Rittig na sklonku roku, jak E15 potvrdil podnikatelův právní zástupce Vlastimil Rampula. Výši transakce neuvedl.