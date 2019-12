Řízení letového provozu přes napjaté kapacity snižuje investice | E15.cz

Sedm set milionů korun vloží do svého rozvoje v příštím roce státní podnik Řízení letového provozu. Většina půjde na rozvoj provozních systémů, kterými letoví dispečeři organizují letadla na českém nebi. Ačkoli podnik stejně jako řada dalších evropských ŘLP funguje na hraně svých kapacit, celkový objem investic se v příštím roce sníží oproti letošnímu roku téměř o pětinu a oproti loňskému roku téměř o třetinu.

„V rámci rozvoje jsme se na zvýšení leteckého provozu připravovali průběžně. Díky investicím z minulosti, především do modernizace technologií, dnes nemusíme investice zásadně navyšovat,“ uvádí mluvčí podniku Richard Klíma.

Většinu investic, zhruba osmdesát procent, podnik průběžně směruje do plánovaného přechodu do nového uživatelského prostředí. Bude jím nový hlavní systém pro poskytování letových služeb v Česku, takzvaný Top Sky. „Je to v současnosti nejvýznamnější rozvojový projekt podniku,“ doplňuje Klíma. S plným nasazením systému se počítá v roce 2022.

Podnik zároveň plánuje zvyšovat počty letových dispečerů. Celkem jich má 235, z toho 105 v oblastní službě, která řídí český vzdušný prostor. „Ideální stav, kterého chceme dosáhnout s ohledem na vývoj provozu, je 130 těchto dispečerů,“ dodává Klíma.

Licenci letos získalo devatenáct nových dispečerů, dalších 48 žáků je ve výcviku. Počet dispečerů má vliv na zpoždění letů. To se podniku v sezoně od května do října podařilo snížit téměř na polovinu. Na celoevropském zpoždění se tak Češi podíleli jedním procentem.

ŘLP je dlouhodobě ziskové, loni dosáhlo díky rekordnímu leteckému provozu provozního zisku 404 milionů, a to při rekordním obratu 4,3 miliardy.