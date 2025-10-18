Motoristé by na zahraničí mohli nominovat diplomata Berana, řekl Havlíček
Nově zvolený poslanec Motoristů a bývalý velvyslanec Česka v Argentině Karel Beran by mohl být navržen na post ministra zahraničí. Beran by tak nahradil původně avizovaného Filipa Turka (za Motoristy). Nominaci v rozhovoru pro pořad ČT Týden v politice nevyloučil první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.
Beranovo jméno podle Havlíčka zaznívalo v průběhu vyjednávání o nové vládě, nicméně padala prý i další. „Teď nechci vytahovat jednoho, nebo druhého, protože je to vždycky o vícero osobnostech,“ řekl Havlíček. „Jméno Beran samozřejmě zaznělo mnohokrát, protože je to poslanec Motoristů. Je to člověk, který je kompetentní,“ dodal, ale detaily nechtěl komentovat.
Redaktorka Deníku N Markéta Boubínová míní, že Beran by byl pro šéfa ANO Andreje Babiše ideální. „Je to diplomat. Byl velvyslancem například v Argentině. Myslím si, že by pro něj byl bezproblémový člověk,“ uvedla.
V souvislosti s Černínským palácem se také skloňuje jméno Jana Zahradila, který ale není poslancem. Spolupráce s tímto bývalým europoslancem za ODS by údajně byla pro Babiše problematičtější.
Beran působí v diplomacii přes třicet let
Beran začal na ministerstvu zahraničí pracovat roku 1992, dvanáct let strávil v ústředí. Působil tam na odboru služeb, který později řídil. V letech 2004 až 2009 sloužil jako generální konzul v Miláně a ředitel tamější kanceláře České agentury pro rozvoj mezinárodního obchodu.
Dalších pět byl velvyslancem ve Španělsku, po návratu řídil v letech 2014 až 2016 Diplomatický servis, organizaci podřízenou Černínskému paláci. Poté vyrazil na misi do Jižní Ameriky, kde plnil úkoly coby velvyslanec pro Argentinu, Paraguay a Uruguay. Je čestným předsedou Česko-hispánské obchodní komory a Argentinsko-české podnikatelské rady.
Dosavadní uchazeč Motoristů o místo šéfa diplomacie Turek čelí obvinění z šíření nenávistných příspěvků na sociálních sítích, jimiž se zabývá i policie. Podle Deníku N v minulosti zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky. Turek se za kritizované výroky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana podala na Deník N trestní oznámení.
Policie Turkovy údajné výroky řeší jako možné trestné činy hanobení národa a rasy, podněcování k nenávisti a schvalování trestného činu. Kromě toho server iRozhlas.cz zveřejnil informace, podle nichž čestný prezident Motoristů před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Případ řešila policie. Turek tvrdí, že bránil svou tehdejší přítelkyni.