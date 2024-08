Ruské sankce zasáhly vzdušný prostor. Západní aerolinky ruší lety do Číny

Britská letecká společnost British Airways od října přestane létat do Pekingu. Kvůli zákazu využívat ruský vzdušný prostor musí totiž volit delší trasy, což jí nabídku letů neúměrně prodražuje. K podobnému kroku už se rozhodly i některé další západní aerolinky. Kvůli vzájemným sankcím zavedeným po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 totiž nemohou do ruského vzdušného prostoru. Naopak čínské aerolinky přes Rusko létat mohou, což jim dává konkurenční výhodu, uvedla BBC .

Když vlajkový britský letecký dopravce nabídku letů do Číny po pandemii covidu-19 loni obnovil, management British Airways přiznal, že trasa z londýnského letiště Heathrow do Pekingu je pro firmu jednou z nejdůležitějších. Minulý měsíc ale finanční ředitel mateřské společnosti IAG Nicholas Cadbury investorům řekl, že British Airways v Číně čelí slabé poptávce.

Britský dopravce nyní říká, že lety do Pekingu pozastaví až do listopadu příštího roku, dál se uvidí. Mezitím bude nadále přezkoumávat nabídku letů. Podnik zruší i jeden ze dvou letů, které denně zajišťuje na trase do Hongkongu. Lety do Šanghaje ale zachová.

Letecká doprava mezi Evropou a Čínou se od pandemie pomalu zotavuje, většinu trhu ale zabírají čínští dopravci. Britské aerolinky Virgin Atlantic v červnu také oznámily, že od října mají v plánu zrušit lety ze Šanghaje, své jediné destinace v Číně.

„Zcela zásadní problémy a složitosti na této trase přispěly ke komerčnímu rozhodnutí lety do Šanghaje pozastavit,“ uvedla firma. Doba letu byla proti dřívějšku podle ní asi o hodinu delší na cestě do Šanghaje a zhruba o dvě hodiny delší na zpáteční cestě do Londýna.

Agentura Reuters napsala, že zahraniční letecké společnosti ztrácejí o Čínu zájem, protože čínské aerolinky expandují na zahraniční trhy. Ukazují to čerstvé statistiky, podle nichž odrazuje zahraniční dopravce obecně slabší poptávka po cestování do Číny. Nemožnost létat přes Rusko totiž aerolinkám zvyšuje náklady na palivo i na personál.

Podíl čínských dopravců na nebi roste

Zahraniční aerolinky, v čele s těmi západními, jako je British Airways nebo australská společnost Qantas Airways, teď nabídku letů omezují nebo se rozhodly ji po pandemii už neobnovit. Podíl čínských leteckých dopravců, kteří na mezinárodních trasách zajišťují lety mezi Čínou a ostatními zeměmi, je teď vyšší než před pandemií a dál se zvyšuje.

Od zahájení války na Ukrajině v únoru 2022 čínští dopravci pokračovali v kratších severních trasách do Evropy a Severní Ameriky přes rozsáhlý vzdušný prostor nad Ruskem. Naproti tomu leteckým společnostem v Evropě, USA a dalších zemích Moskva přelety zakázala, případně se aerolinky samy rozhodly přes Rusko z bezpečnostních důvodů nelétat. Obdobně ruské aerolinky nemohou do zemí EU.

“Čínští dopravci mají obvykle až o 30 procent nižší náklady než jejich mezinárodní rivalové,„ řekl hlavní analytik společnosti OAG John Grant. “Čínské aerolinky zoufale touží po tvrdých měnách, a tak se pustily do rozsáhlé expanze,„ dodal.