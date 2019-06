Sdílená auta bude za pět let využívat 2,5 procenta Čechů | E15.cz

Za pět let bude sdílení aut v Česku využívat kolem 2,5 procenta tuzemské populace. Budou přitom jezdit buď auty jiných soukromých uživatelů a nebo využívat nabídku carsharingových firem s vlastním vozovým parkem. V celé Evropě by mělo být v roce 2025 kolem 2,5 milionu sdílených aut, aktuálně jich je 370 tisíc. Vyplývá to ze studie analytické firmy KPMG.