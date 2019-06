Uber nabídne přepravu vrtulníkem | E15.cz

Americká alternativní taxislužba Uber zařadila do své nabídky další možnost přepravy. Pokud se nacházíte na nejjižnější části newyorské čtvrti Manhattan a potřebujete se co nejrychleji dostat na mezinárodní letiště Johna F. Kennedyho, můžete využít službu Uber Copter. Tedy přepravu helikoptérou. Osmiminutový jednosměrný let vyjde na 200 až 225 dolarů za osobu. Cena také zahrnuje soukromou osobní přepravu před i po ukončení letu. O novince Uberu informoval deník The New York Times, k dispozici bude od 9. července.