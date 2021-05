Babiš či Smartwings – možné příčiny konce šéfa pražského letiště | E15.cz

Sedm let po nástupu do pozice generálního ředitele Letiště Praha by měl skončit Václav Řehoř. S koncem června mu vyprší kontrakt, který nemá být prodloužen. Informovaly o tom Seznam Zprávy, jenž mezi potenciálními důvody uvádí znelíbení se premiérovi Andreji Babišovi, který Řehoře na letiště dosadil, nebo nátlak letecké skupiny Smartwings.