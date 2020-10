Šéf ŘSD: Řidiči si letos prožili na D1 peklo, které se opakovat nebude. Opravy do roka stihneme | E15.cz

Svět paralyzuje pandemie, brzdí také už tak přibrzděnou výstavbu silnic a dálnic v Česku?

Na jaře to bylo složitější než teď. Řešili jsme dopady na stavby, některé byly dokonce dočasně zastavené. Teď se staví všude, nic se nezastavilo. Jednali jsme se zhotoviteli, ministerstvem dopravy i Státním fondem dopravní infrastruktury, vzniklo vládní usnesení, na základě kterého můžeme platit kompenzace za ztížené podmínky v době práce v nouzovém stavu. Díky tomu se dál stavělo. Ekonomika není zastavená, firmy si v Česku mohou ubytovat zahraniční pracovníky. Horší situace nastala v přípravě plánovaných staveb, které jsou zatím na papíře, a to je zásadní.

Jak to?

Přestaly fungovat úřady. Lidé byli doma, zabývali se jen pandemií. Takže dostat stanovisko z některých úřadů bylo na jaře prakticky nemožné. Bohužel se to začíná znovu vracet. Úřady znovu nekonají. ŘSD z jejich pohledu počká. Tyto dopady jsou horší než na viditelné stavby. Ale stavíme, máme největší rozpočet v historii, z hlediska staveb jsem optimista. Pandemie ale sílí, může to zasáhnout závody stavebních firem. Zatím k tomu nicméně nedošlo.

Řidiči si letos užili své s modernizací dálnice D1. Stihnete práce dokončit do termínu, tedy do konce příštího roku?

To nejhorší máme za sebou – 71 kilometrů v letošním roce bylo opravdu extrémních. Byl to nejtěžší rok na D1, který se nebude opakovat. Řidiči si prožili pravé déjedničkové peklo, děkuji jim za trpělivost. Všichni si uvědomujeme, že to bylo složité a cesta mezi Prahou a Brnem byla a je nadále pro všechny komplikovaná. Jsem ale rád, že jsme to vydrželi, protože je třeba dálnici co nejdříve dokončit. Nemá smysl ji mít rozkopanou dalších několik let.