Silnice čekají změny. Od července platí nová dopravní značení i pro nákladní auta

Ranní a odpolední dopravní špičky, letní dovolené, ale i celoroční práce na silnicích komplikují cestování na hlavních tazích. Tvoří se dlouhé kolony, do nichž najíždějí další auta. Zároveň centra měst trápí rostoucí počet dopravních značek, které vytvářejí nepřehledné prostředí a vjezd nákladních aut do míst, která na ně nejsou uzpůsobená. Na tyto negativní trendy reaguje ministerstvo dopravy novelou vyhlášky platné od 1. července.

Úřad proto zavádí legislativní změny spojené s novým dopravním značením, aby si řidiči osobních automobilů mohli snadněji vybrat mezi hlavní trasou a možnou objížďkou. Zatímco navigace vás může protáhnout kdejakou uličkou, alternativní trasy jsou předem schválené podle adekvátních kritérií a plynule navazují na další nájezd. Nákladní vozy budou moci cestu využít jen v případě, že nebude zahrnovat omezení rozměrů či hmotnosti.

Nová dopravní značka upozorňující na možnost alternativní cesty má podobu směrovky se zeleným podkladem a bílým písmem. Obsahuje písmeno „N“ (náhradní trasa) a číslo objízdné trasy. Případně může obsahovat i symbol a příslušný cíl dálnice. Šipka zároveň definuje směr, pokud se nachází před křižovatkou.

Sníží se počet dodatkových tabulí

Ve městech sníží ministerstvo dopravy počet dodatkových tabulí, jejichž obsah bude nyní integrován do hlavní dopravní značky. To se týká zejména značek pro cyklisty. Například místo dodatkové cedule, že slepá ulice platí i pro cyklisty, bude symbol jízdního kola umístěn do horní části hlavní značky nad symbol slepé ulice. Obdobně to funguje i v případě jednosměrných komunikací s povoleným protisměrným provozem cyklistů.

Ukázka nových značek | Zdroj: Ministerstvo dopravy

Ve městech a na okresních silnicích zmizí dodatkové cedule zobrazující půdorys křižovatky. Ve vhodných případech její podobu nyní převezmou nové varianty značky křižovatka s vedlejší pozemní komunikací. Směrové značky se obecně mohou přesunout až za křižovatku, aby zbytečně nebránily výhledu před ní.

Další skupina nových značek bude označovat začátek a konec emisních zón. Ty si mohou samosprávy samy vytyčit. Ověření, zda dané auto může do oblasti vjet, je možné zkontrolovat přes registr silničních vozidel.

Nakonec se úřad podíval na problematiku nákladních vozidel, která jsou vedena jako traktory, a to v souvislosti se zákazovými značkami. Tyto značky budou upraveny tak, aby jasně zakazovaly vjezd všem nákladním vozidlům, tedy i těm, která jsou vedena jako traktory.