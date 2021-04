Skanska dokončí obchvat Žiliny. Součástí je i nejdelší tunel na Slovensku | E15.cz

Úsek, který Skananska postaví je 13,5 kilometrů dlouhý a jeho součástí je více než sedmikilometrový tunel Višňové. Vše má být hotové do konce roku 2023. Dopravní stavba tak uzavře dálniční obchvat Žiliny, což kromě snížení dopravní zátěže ve městě přinese více než dvacetiminutovou úsporu času při cestě do Tater.

"Jsem velmi rád, že díky naší usilovné práci a skutečně maximálnímu nasazení Národní dálniční společnosti se nám podařilo tento projekt postavit na nohy a doslova ho oživit. Faktem totiž je, že od začátku roku 2019 byly práce přerušeny. Dnes se restart výstavby stává skutečně reálným. Pevně ​​věřím, že v roce 2023 bude tunel Višňové součástí dálniční infrastruktury, " říká Juraj Tlapa, předsedapředstavenstva slovenské Národní dálniční společnosti.

Součástí projektu je i osm mostů, z nich dva nejdelší měří 947 a 585 metrů, a 7,5 km dlouhý tunel Višňové. Na západě se napojuje na nedávno dokončený úsek Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka, na východě pak naváže na dálniční obchvat Vrůtek a Martina.

Jsme si vědomi významu i složitosti stavby a uplatníme na ní naše mezinárodní zkušenosti. Co je ale nejdůležitější, uděláme maximum pro to abychom stavbu odevzdali do užívání v termínu a požadované kvalitě tak, jako na našich předchozích projektech," říká generální ředitel Skanska SK Miroslav Potoč.