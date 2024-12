Evropský supermarket a londýnská univerzita. Dvě přelomová místa, která změnila život Chanu Parkovi. Jedno ho přimělo poznávat neznámé, třeba i českou kuchyni. To další, prestižní Royal College of Art, jej naučilo, že na prvním místě není krása, ale člověk. A právě o něj Park od června dbá ve Škodě Auto. Svůj první rozhovor po příchodu na pozici vedoucího designu interiéru poskytl e15 magazínu.

Bakaláře jste vystudoval doma v jihokorejském Soulu a pak jste se přestěhoval za studiem do Evropy. Co pro vás byl největší kulturní šok?

Něco vám prozradím. Většina Korejců, Číňanů a Japonců, kteří se vydají do Evropy studovat nebo pracovat, nejvíce trpí kvůli jídlu. A já trpěl také. Autentických kvalitních asijských ingrediencí je tu prostě pořád málo. Zlom u mě nastal, když jsem narazil na letišti. Obří zavazadlo jsem měl narvané potravinami k prasknutí a přesáhl jsem váhový limit. Trapné. A tehdy jsem se rozhodl: ode dneška už žádné korejské jídlo. A skutečně jsem přestal, tehdy jsem pobýval v Itálii. Na můj další život to mělo zásadní dopad.

Jaký?

Naučilo mě to otevřít mysl novým věcem. V supermarketu jsem musel poznávat vše nové, to samé v restauracích. Přátelé v Evropě pořád chodí do asijských obchodů, já už takřka vůbec. Zamiloval jsem si českou kuchyni. Je mnohem sofistikovanější než německá, jež působí spíš dojmem firemní kantýny. Česká má prémiový odlesk, jako kdyby vám pokaždé vařila maminka. A objevuji tady stále nové věci. Zrovna dnes jsem si koupil tři krabičky medovníku, který jsem dosud neznal. Báječné. Výrazné odlišnosti lze najít nejen v kuchyních, ale také v přístupu k výuce studentů v Evropě a Asii.

Vystudoval jste prestižní Royal College of Art v Londýně, nazval byste i tuto zkušenost kulturním šokem?

Máte pravdu, tenhle šok byl možná větší než ono vaření. Byl jsem na evropskou kulturu hrozně zvědavý. Je to domov minimalismu, jednoduchosti. Stylu, který je mi vlastní. Očekával jsem, že mi v Londýně konečně odhalí ten tajný recept, jak se ten nejlepší design dělá. Když budu znát tenhle kód, budu dobrý. Samozřejmě jsem byl naivní, byť ne tak úplně. Asijské školství totiž daleko více dbá na výuku mechaničtějších dovedností: jak kreslit atraktivnější tvary a podobně.

Kdežto Londýn?

To je jiný svět. Kulturní šok. I když tam přijdete na přednášku s něčím přenádherným, stejně bude klíčová debata ve stylu: Proč tohle potřebujeme? Vysvětlení je jednoduché – v centru pozornosti je člověk. Nikdo se příliš nezaobírá tím, zda je dílo hezké, či ošklivé, ale tím, jak může světu prospět. Pamatuji si, že jsem v rámci jednoho kurzu kreslil sporťák. Byl jsem jediný, překvapilo mě to. Spolužák například kreslil parkoviště. Dělal návrh, jak efektivně parkovat ve městě. „Proč zrovna tohle?“ ptal jsem se sám sebe. Pak mi to došlo. Tohle je to, co Londýn učí. Najít řešení, která lidem skutečně pomohou. To je to největší, co mi Londýn dal: ne krása, ale člověk je na prvním místě. A tím se řídím i ve Škodě.

K vaší aktuální práci se hned dostaneme, jen mi ještě povězte, ve které fázi svého života jste se rozhodl, že se budete věnovat zrovna automobilovému designu a proč? Kreslil jste si už jako dítě?

Jasně, jakmile jsem viděl nepopsaný papír, nutilo mě to ho „vylepšit“. Nekreslil jsem ani tak auta, jako spíš zvířata, fotbalisty střílející gól a mnoho dalšího. V ruce jsem měl spíše kostky lega než autíčka. Ten hlavní verdikt ale přišel až na škole, když jsem jako teenager přemýšlel, co budu dělat. K umělecké dráze mě přiměly paradoxně předměty jako matematika, fyzika či chemie, které pracují jen se špatnými a správnými odpověďmi. Ano, i na výtvarce vám může váš kantor ohodnotit dílo jako slabší, ale nikdy nemůže říci, že to máte špatně.

A proč design aut?

Jeden moudrý člověk mi před čtvrtstoletím poradil a řekl, že v budoucnu se bude většina technologií integrovat. Měl pravdu, podívejte se, jak dopadl byznys s foťáky a kamerami. Skončily v mobilu, stejně jako budíky, přehrávače… Ale tehdy i dnes bylo a je jasné, že se tohle auta netýká. Smartphone vás z A do B nepřeveze. Tahle myšlenka mě tehdy zaujala, že se budu věnovat produktu, který má budoucnost.

Pracoval jste pro slavnou italskou Pininfarinu, automobilky Kia, Mercedes-Benz, Audi a před nástupem do Škody jste byl šéfem designu interiéru čínské automobilky Nio zaměřené na prémiové elektromobily. Ty jednotlivé štace se musely dosti odlišovat, že?

Každá z těch pracovních zkušeností byla úplně jiná. Například v jedné evropské značce mi šéf hned první den řekl, abych zapomněl vše, co jsem se dosud naučil, a to včetně Londýna. Oni věří – nebo věřili –, že už pravdu poznali, že to dělají absolutně správně. Pamatuji si, že značku Škoda jsem poprvé pořádně zaregistroval v Audi – tu a tam v Audi řešili, s čím novým škodováci přijdou. Ne snad s nějakým revolučním nápadem, ale s nějakým chytrým, nenápadným, nicméně velmi praktickým a užitečným řešením. I v čínské Nio mají hodně sebevědomí, ale ta kultura je přece jen odlišná.

V čem?

I když dělají skvělou práci, zůstávají otevření novým možnostem. Dívají se, jak to dělají ostatní. To je velký rozdíl oproti některým konzervativním výrobcům v Evropě nebo oproti jednomu takovému v Koreji. Ti ani zdaleka nedávají takový pozor, kudy se zrovna ubírá konkurence. Až tolik je to nezajímá. Poslední dobou se ale věci mění a i oni otevírají oči. Musejí. Číňané je k tomu donutili. Ostatně vidíme, co se na trhu s auty děje, expandující čínské automobilky vzbuzují v Evropě velké otázky.

Řekl byste, že s tím, jak Čína roste v technologickou supervelmoc, se zvyšuje i její „soft power“? Že ji nevidí například mladší generace tak černobíle?

Číňané se zlepšili neuvěřitelně rychle, a nejen automobilky. Ještě před deseti lety jste si říkali: Made in China? To má být vtip? Na to zapomeň! Generace mého syna už ale dnes nemá vůči Číně žádný předsudek. Pro ně je tou zemí, která vynalezla TikTok. Vnímá ji jako high-tech orientovanou zemi. A přinejmenším v případě elektrických vozů ji tak vnímají zcela oprávněně. Čínská vláda před patnácti lety dala tomuto odvětví mohutnou finanční podporu. Pochopila, že v segmentu spalovacích vozů nemá Čína šanci. Tamní automobilky to pochopily a jejich čas právě přichází. Některé lidi v nich znám a jejich přístup je jasný: přišel čas uzmout si budoucnost, máme na to.

Čína přitom nemá dlouhou historii v automobilovém byznysu, nemá kdovíjaké know-how. Někdy je to však lepší. Když máte pocit, že víte, jak se mají věci dělat, protože se tak dělaly minulých sto let, nejste otevřeni potřebným změnám. Uváznete v tradici. Čína ji v autech nemá, paradoxně se díky tomu snáz adaptuje v rychle se měnícím prostředí. Až na pár výjimek zatím většina automobilek z Evropy, Číny i Spojených států na ryze elektrických vozech zatím prodělává. Nikdo přesně neví, kdy a zda vůbec se podaří přesvědčit větší množství zákazníků k pořízení elektromobilu.

Pozorujete rostoucí tlak i v oblasti designu?

Automobilky panikaří. Nevědí, co vlastně mají vyrábět. Trh je zaplaven nejrůznějšími modely, výrobci podléhají tlaku, že musejí uvést něco ještě víc dechberoucího, než má konkurence. Něco s ještě brutálnějším, dynamičtějším, progresivnějším vzhledem. Výsledkem může být přeplácanost. Je toho zkrátka moc, méně je někdy více. My jako designéři jsme se vydali špatným směrem. Teď musíme udělat krok zpět a pochopit, jak to „nakreslit“ jednodušeji. To je klíč pro úspěch v budoucnu. A je náročné ho najít. Pro řidiče musí být ovládání vozu snadné.

Musíte v řidiči vzbudit dojem, že ovládá low-tech, byť sedí v high-tech produktu…

Přesně. A přicházejí další vymoženosti jako autonomní řízení, které si už lidé spojují s otáčením sedaček a spaním v autě jako v posteli. Očekávání zákazníků jsou velmi vysoká. O to složitější je odpovědět na tu nejdůležitější otázku – kolik lidí všechny tyhle funkce reálně využije? Výrobci musejí poznat zákazníka.

Od června šéfujete designu interiéru ve Škodě Auto. Jak jej chcete do budoucna proměnit? A kdy poprvé uvidí veřejnost vaši práci na silnicích?

Řekněme, že si dnes koupíte časopis věnující se autům. Otevřete na náhodně vybrané straně a pak na další náhodně vybrané straně. Výsledkem bude, že se patrně budou vozy z obou stran velmi podobat. Většina lidí na první dobrou nepozná, zda je to volvo, ford, nebo čínské auto. To je dnešní mainstream, rozdíly se stírají. Má priorita je, aby si Škoda udržela to, co ji odlišuje od ostatních. Aby zůstala „simply clever“. Účastním se aktuálních debat i o dalším elektromodelu Epiq, ale v nich nemám hlavní slovo.

Dejte mi dva tři roky a uvidíte mou práci naživo. Nicméně v nových škodovkách rozhodně naleznete mnohem víc udržitelných a recyklovatelných materiálů. Musíme najít balanc mezi tím, kdy je například odpad z oceánů výbornou volbou a kdy ne. Materiály musí ustát mráz i pobyt na parkovišti zalitém sluncem a zároveň být příjemné na omak. Jsem velkým fanouškem veganské, tedy umělé kůže. Udělala velký pokrok esteticky i funkčně a vidím v ní velký potenciál do budoucna.

Popište, jakou škodovku díky vaší práci za ty tři roky uvidíme.

Automobilky se předhánějí, kolik displejů umístí do aut. My ne. Orientujeme se na člověka, na uživatele. Jsem proti přetechnizování, neslučuje se se „simply clever“. V závodech o množství displejů se zapomíná na to, abyste v první řadě seděl na pohodlném sedadle, měl správně umístěnou opěrku, cítil se zkrátka jako doma. V našem autě nepořádáme CES (veletrh spotřební elektroniky – pozn. red.).

Nemůže ale takový přístup vést k technologickému zaostávání za konkurencí? Hlavně mladší generace zákazníků jsou navíc na používání technologií mnohem více zvyklé a předpokládám, že je budou v autech také vyžadovat.

Máte pravdu. Záleží však na míře. Dám vám příklad z byznysu se sluchátky. Kvalitní zvuk je základ, který nestačí. Potřebujete kvalitní potlačení vnějších hluků, 3D dolby a tak dále. Sony a další japonské značky zvládají tyto technologie fantasticky, dokonce předběhly velkou americkou Bose. Lidé ale stejně většinou preferují právě Bose. Podle mě proto, že nezapomněla na ten úplný základ – na polštářky přes uši.

Můžete sluchátka nosit deset hodin a nebude vás nic bolet. Polštářky jsou tak jemné, jako by vás objímala maminka. Po nošení japonských sluchátek se vám hromadí krev kolem uší. Čili soustředit se jen na technologie a zapomínat na člověka by byla chyba. To je můj přístup, který razím i ve Škodě. Nikdy nebude posedlá high-techem. Bude dělat uživatelsky příjemná auta.

O jakém automobilu byste dokázal říci, že vypadá skoro tak, jako byste ho kompletně navrhoval vy od výfuku po světla?

Dnes na trhu nevidím žádné, které bych musel honem kupovat pro jeho krásu. Historicky bych zmínil Audi A5. Wow. V rodině dnes používáme Land Rover Discovery, rádi vyjíždíme do přírody.

