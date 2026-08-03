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Souboj o easyJet pokračuje. Castlelake dostal více času na nabídku

Britský nízkonákladový letecký dopravce easyJet odložil konečný termín, do kterého se musí investiční společnost Castlelake rozhodnout, zda podá závaznou nabídku na jeho převzetí. 

Britský nízkonákladový letecký dopravce easyJet odložil konečný termín, do kterého se musí investiční společnost Castlelake rozhodnout, zda podá závaznou nabídku na jeho převzetí.  Zdroj: Reuters

ČTK
ČTK
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  • Britský nízkonákladový letecký dopravce easyJet odložil konečný termín, do kterého se musí investiční společnost Castlelake rozhodnout, zda podá závaznou nabídku na jeho převzetí. 
  • Oznámil to v pondělí britský podnik.
  • Konečný termín pro firmu Castlelake měl původně vypršet již v pondělí. 

Aerolinky easyJet uvedly, že termín posunují na pátečních 16:00 SELČ, kdy vyprší rovněž lhůta pro předložení závazné nabídky konkurenčního uchazeče o převzetí. Tím je investiční firma Apollo Global Management.

Vedení easyJetu minulý měsíc podpořilo nabídku společnosti Apollo v hodnotě 5,7 miliardy liber (zhruba 161 miliard korun). Tato nabídka překonala dřívější návrh firmy Castlelake v hodnotě 5,5 miliardy liber, napsala agentura Reuters.

EasyJet patří mezi největší letecké společnosti v Evropě. Loni firma přepravila více než 90 milionů cestujících a provozovala přes 1200 linek ve 38 zemích. Založil ji v roce 1995 britsko-kyperský podnikatel Stelios Haji-Ioannou. Ten je stále největším investorem, se svou rodinou vlastní v aerolinkách zhruba 15procentní podíl.

Castlelake sídlí v Minneapolisu a je významným investorem v leteckém odvětví. Spravuje aktiva zhruba za 38 miliard dolarů (asi 800 miliard korun). Investiční společnost Apollo Global spravuje aktiva v hodnotě přes bilion dolarů (zhruba 21 bilionů korun) a mimo jiné drží podíl i v české realitní skupině CPI Property Group.

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