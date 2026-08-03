Souboj o easyJet pokračuje. Castlelake dostal více času na nabídku
- Britský nízkonákladový letecký dopravce easyJet odložil konečný termín, do kterého se musí investiční společnost Castlelake rozhodnout, zda podá závaznou nabídku na jeho převzetí.
- Oznámil to v pondělí britský podnik.
- Konečný termín pro firmu Castlelake měl původně vypršet již v pondělí.
Aerolinky easyJet uvedly, že termín posunují na pátečních 16:00 SELČ, kdy vyprší rovněž lhůta pro předložení závazné nabídky konkurenčního uchazeče o převzetí. Tím je investiční firma Apollo Global Management.
Vedení easyJetu minulý měsíc podpořilo nabídku společnosti Apollo v hodnotě 5,7 miliardy liber (zhruba 161 miliard korun). Tato nabídka překonala dřívější návrh firmy Castlelake v hodnotě 5,5 miliardy liber, napsala agentura Reuters.
EasyJet patří mezi největší letecké společnosti v Evropě. Loni firma přepravila více než 90 milionů cestujících a provozovala přes 1200 linek ve 38 zemích. Založil ji v roce 1995 britsko-kyperský podnikatel Stelios Haji-Ioannou. Ten je stále největším investorem, se svou rodinou vlastní v aerolinkách zhruba 15procentní podíl.
Castlelake sídlí v Minneapolisu a je významným investorem v leteckém odvětví. Spravuje aktiva zhruba za 38 miliard dolarů (asi 800 miliard korun). Investiční společnost Apollo Global spravuje aktiva v hodnotě přes bilion dolarů (zhruba 21 bilionů korun) a mimo jiné drží podíl i v české realitní skupině CPI Property Group.