Aerolinkám easyJet se propadl zisk o 70 procent. Náklady na paliva zdražují provoz
- Britským nízkonákladovým aerolinkám easyJet klesl ve třetím finančním čtvrtletí zisk před zdaněním meziročně o 70 procent na 85 milionů liber (2,4 miliardy korun).
- Na vině byly vyšší ceny paliv a slabší poptávka, kterou zapříčinila válka na Blízkém východě.
- Firma, o jejíž převzetí usilují firmy Apollo Global a Castlelake, o tom ve čtvrtek informovala na svém webu.
Náklady na palivo meziročně vzrostly o 105 milionů liber. Firma uvedla, že výdaje na palivo za tři měsíce do konce června zůstávají kvůli cenové nestabilitě neodhadnutelné. Cestující si rezervují lety až krátce před datem odletu, a společnost je tak nucena podpořit poptávku nižšími cenami letenek.
Letečtí dopravci po celém světě čelí v posledních měsících vyšším nákladům a poklesu poptávky v důsledku americko-izraelské války s Íránem. Konkurenční aerolinky Ryanair už dříve oznámily, že jim zisk v prvním finančním čtvrtletí kvůli vyšším nákladům klesl o 34 procent.
Společnost easyJet se ocitla v centru konkurenčního boje mezi dvěma americkými investičními společnostmi. Firma Castlelake předložila britskému podniku nabídku na převzetí poprvé v květnu. Správní rada easyJetu její čtyři návrhy odmítla, než v zásadě souhlasila s pátou nabídkou za 690 pencí za akcii. Následně vstoupila do hry společnost Apollo Global Management s vyšší nabídkou, kterou vedení easyJetu podpořilo.
Revize pravidel pro vlastnictví aerolinek
Zatím není jasné, zda Castlelake svou nabídku znovu zvýší, nebo od záměru odstoupí ještě před vypršením lhůty, což je 3. srpna. Společnost Apollo musí na vývoj situace reagovat do 7. srpna.
Akcie easyJetu ve středu klesly téměř o 12 procent po zprávě agentury Reuters, že Evropská unie připravuje revizi pravidel pro vlastnictví leteckých společností s cílem zabránit zahraničním investorům v získání faktické kontroly nad dopravci. To by mohlo akvizici easyJetu americkými společnostmi zkomplikovat. Společnost easyJet po vystoupení Británie z Evropské unie vytvořila dceřinou firmu easyJet Europe registrovanou ve Vídni.
Generální ředitel Kenton Jarvis dnes agentuře Reuters řekl, že firma se hodlá poradit s regulačními orgány EU hned, jakmile obdrží od jednoho ze zájemců o převzetí oficiální nabídku.