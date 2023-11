Stávka na německé železnici: Vlaky z Prahy do Berlína nedojedou | e15.cz

Spoje přes Česko, na které stávka dopadne Spoje z Prahy do Berlína budou končit v Drážďanech. Prvním přímým vlakem, který z Prahy pojede až do Berlína, bude čtvrteční spoj Vindobona s odjezdem v 17:28. Z Berlína pak první přímý vlak do Prahy pojede v pátek v 06:17.

Středeční noční vlak z Prahy do Curychu pojede pouze do Děčína.

Spěšné vlaky spojující Cheb s Norimberkem podle Českých drah nevyjedou vůbec.