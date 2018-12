STK mají automaticky hlásit stočené tachometry ministerstvu | E15.cz

Opatření, která zavádí ministerstvo, již kritizují zástupci STK. „Při provádění technických prohlídek se občas narazí na stav tachometru, který je nižší než předchozí. A právě zde se ukazuje, jak bezzubě je novela zákona nastavena. Postiženi jsou totiž především lidé, kteří auto v dobré víře koupili a nikoli podvodníci, kteří stočili tachometr. To se může změnit jedině jiným přístupem ze strany ministerstva dopravy,“ říká k problému za Profesní komoru STK Jiří Rejmon.

Ministerstvo podle něj již několik let připravuje legislativu samo, bez diskuze v pracovních skupinách, což bylo v minulosti běžné. V těchto pracovních skupinách, které tvořily odborníci z oblasti dopravy, měla své zastoupení mimo jiné i Profesní komora STK. Důsledkem absence diskuze s odbornou veřejností je mimo jiné i nová vyhláška o provádění technických prohlídek, která platí od letošního října a již po týdnu platnosti doznala několika úprav prostřednictvím instrukcí vydaných ve Věstníku dopravy Ministerstva dopravy. „Nešťastné je také to, že její platnost byla de facto zavedena ze dne na den jakéhokoli přechodného období, což se v minulosti nikdy nestávalo,“ říká Rejmon.

Ministerstvo dopravy se ale výrokům profesní komory brání. „Je třeba říci, že nový zákon byl v rámci legislativního procesu předložen i profesním sdružením,“ reagovala na prohlášení profesní komory Lenka Rezková, mluvčí ministerstva dopravy.





Více na https://www.e15.cz/domaci/uz-ne-jen-prestupek-stoceni-tachometru-je-trestny-cin-rozhodl-soud-1098462

Přetáčení tachometrů u ojetých aut je časté. Podle odhadů některých odborníků má přetočený tachometr a uměle snížený počet ujetých kilometrů zhruba polovina prodávaných ojetých vozů v Česku. Cílem podvodníků je vůz vylepšit a na prodeji vydělat víc peněz. Stáčení kilometrů není technicky komplikované a v minulosti jej nabízely i některé firmy na internetu.

Od letošního roku je stáčení tachometrů trestným činem. Provozovatelé STK se ale shodují, že je velmi obtížné stáčení bránit a metody podvodníků jsou podle nich stále vyspělejší. Samotní řidiči tento podvod podle nich nepáchají, jedná se o organizované skupiny.

Mnoho řidičů však podle Rejmona velmi podceňuje technický stav svých vozidel. Za nejzávažnější nedostatky, se kterými se pracovníci při kontrole technického stavu vozidel setkávají, jsou nefunkční brzdy. „Často zjišťujeme také až katastrofální stav čepů, jejichž vůle a nefunkčnost někdy opravdu překonává představy. Mnozí řidiči dobře vědí, že jim z vozidla uniká olej, ale neřeší to a klidně takové vozidlo přistaví ke kontrole,“ říká šéf profesní komory Michal Cuc.

Dalším častým nedostatkem je špatný stav světel. U řady automobilů některé za světel nesvítí vůbec, nebo je špatně namontované. „Jde hlavně o potkávací světla, která není jednoduché je vyměnit, mnozí řidiči si to udělají, ale přitom špatně nasadí žárovku. Obdobná situace je u seřizování světel. Řidič naloží náklad v kufru, ale nepoužije seřízení hranice svícení. Víme to i proto, že mnoho řidičů se „chlubí“ při technické prohlídce na STK, že to nikdy nepoužili, nebo vůbec nevědí, že něco takového na autě mají, a že to má fungovat,“ vyhodnocuje laxnost řidičů Rejmon.