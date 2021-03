Suezský průplav zůstává zablokovaný | E15.cz

Páteční pokus uvolnit kontejnerovou loď, která v úterý zablokovala Suezský průplav, nevyšel. Informovala o tom společnost Bernhard Schulte Shipmanagement, jež Ever Given spravuje. Nizozemský tým, který na vyproštění pracuje, potvrdil, že v neděli operaci podpoří další dva remorkéry.

Egyptský prezident Abdal Fatah Sisí ve čtvrtek v souvislosti s vyproštěním lodi hovořil o 48, nanejvýš 72 hodinách. Nizozemská společnost Smit Salvage, která se už podílela na vyzvednutí lodi Costa Concordia či ponorky Kursk, však mluví o dnech až týdnech.

Správa Suezského průpravu dnes informovala, že po vybagrování dvaceti tisíc metrů krychlových písku se do vyprošťování zapojí další remorkéry. Bagry se musejí dostat do hloubky dvanáct až šestnácti metrů, uvedla agentura AFP. S vyproštěním lodi by na začátku příštího týdne mohl pomoci také příliv.

Společnost BSM informovala, že vedle běžných bagrů na místo přibylo i speciální sací rypadlo, které dokáže za hodinu přemístit dva tisíce metrů krychlových materiálu.

Suezem ročně propluje třicet procent veškeré kontejnerové dopravy na světě a obecně jím proudí kolem dvanáct procent objemu zboží, s nímž se ve světě obchoduje. Loni touto vodní cestou proplulo devatenáct tisíc lodí, což je přes padesát plavidel denně.

Specializovaný časopis Lloyd's List denní ztráty v celosvětovém obchodu vyčíslil na 5,1 miliardy dolarů, zhruba 113,1 miliardy korun ve směru nákladu mířícího západním směrem a na 4,5 miliardy dolarů v opačném směru.

Německá pojišťovna Allianz dnes škodu na světovém obchodu vlivem blokády vyčíslila na šest až deset miliard dolarů týdně.