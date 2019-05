Taxikáři s dispečinkem přicházejí o byznys. Digitální platformy jim berou firemní klienty | E15.cz

"Ve výběrových řízení hraje čím dál větší váhu dojezdový čas, administrativní náročnost a spolehlivost, kde klasické taxislužby nejsou schopny dodržovat nasmlouvané standardy,“ tvrdí spoluzakladatel Liftaga Ondřej Krátký. To potvrzuje i Jana Malá, která taxi kvůli pracovním povinnostem využívá pravidelně: "S platformou mám přistavený vůz do pěti minut a přes dispečink klasické taxislužby to mnohdy trvá přes půl hodiny, což je velký rozdíl."

Využívání taxislužeb je přitom kvůli času na parkování stále častější způsob přepravy. „Liftago poskytuje i kurýrní služby, firmy tedy kromě osobní přepravy mohou využívat i přepravu zásilek a důležitých dokumentů u jednoho poskytovatele," vysvětluje Krátký důvody nárůstu firemní klientely. Firma se s těmito službami rozrostla mezi tisícovku velkých i malých společností v osmi městech po republice. „Meziroční nárůst firemní klientely činí sto procent, jak v jízdách, tak finančně,“ dodal Krátký. Velmi často se totiž stává, že ačkoliv společnost začne s malým počtem jízd, postupně je navyšuje, až má na platformě kompletně celou přepravu nejen osob, ale právě i zásilek a dokumentů.

Jedním z důvodů, proč možná zůstanou klasické taxislužby poraženy, je také ztráta pracovníků. „Platformy přetahují řidiče na svou stranu, protože nevyžadují mnohatisícový poplatek za připojení k dispečinku. Poplatek pro provozovatele aplikace se odvádí jen z realizované jízdy. Pro řidiče taxi to představuje významnou úsporu,“ řekl E15.cz taxikář Vít Krátký, který má zkušenosti s oběma verzemi spolupráce.

"Internetové aplikace využívá v souběhu s dispečinkem zhruba dvacet procent profesionálních taxikářů a jejich podíl bude zřejmě růst. Jak se generace obměňuje, tak vše směřuje k aplikacím, které ovšem využíváme i my. Problém je v tom, že zde jezdí nekoncesovaní řidiči z Ruska a Kazachtánu, jejichž služeb využívá zejména Uber," uvedl majitel AAA Taxi Jiří Kvasnička.

Podle ochránců spotřebitelů je ale konkurence obou variant služeb ku prospěchu spotřebitele a dokáží vedle sebe bez problémů fungovat. "Od nástupu platforem zůstává cena nižší, aniž by to bylo na úkor rychlosti přistavení vozu či kvalitativních parametrů. Dochází nicméně k postupnému strukturování trhu. Například některé klasické taxislužby dokáží nastavením nízké ceny za ujetý kilometr v nočních hodinách cenově konkurovat jinak levnějším dopravním platformám, byť je to za cenu mnohem delšího čekání na přistavení vozu,“ popsal Kryštof Kruliš, předseda správní rady Spotřebitelského fóra.

Motoristou v Mexiku: Obří tahače, špičková policejní auta a Brouk na každém rohu Ze srovnávacího testu jízd taxislužeb a dopravních platforem, který na jaře uspořádalo Spotřebitelské fórum, vyplynulo, že nejrychlejší služba je Uber POP, nejlevněji se po Praze jezdí s Boltem (Taxify). „Nejlevnější klasické taxislužby dokáží být v nočních hodinách vůči dopravním platformám cenově konkurenceschopné, je to ale za cenu mnohem delšího čekání na přistavení vozidla,“ zhodnotil Kruliš.

Test se zaměřil na šest služeb v souběžně probíhajících jízdách, které umožňují srovnání při totožné dopravní situaci a poptávce. Testovaly se služby Uber POP, Bolt (Taxify), Liftago, AAA Taxi Praha, Profi Taxi a Nejlevnější taxi. Celkem se uskutečnily jízdy na čtyřech trasách a to jak v době odpolední dopravní špičky, tak v době nárůstu poptávky po dopravní službě taxi v noční době po ukončení provozu metra.