Uber investuje miliardy do Rivianu, chce nasadit tisíce autonomních taxi
- Uber chce od roku 2028 nasadit autonomní vozy Rivian jako robotaxi.
- Do partnerství proto pošle až 1,25 miliardy dolarů.
- Plán počítá s postupným rozšířením služby do více měst v USA i Evropě.
Poskytovatel přepravních služeb Uber investuje až 1,25 miliardy USD (26,5 miliardy korun) do výrobce elektromobilů Rivian v rámci dohody, na jejímž základě začne Uber od roku 2028 nasazovat plně autonomní vozy Rivianu jako robotaxi. Firmy to ve čtvrtek oznámily ve společné tiskové zprávě.
Uber by měl podle dohody získat až 10 tisíc autonomních vozů SUV R2. Nejprve poskytne Rivianu 300 milionů USD a zbývající peníze vyplatí postupně až do roku 2031, pokud Rivian splní určité milníky v oblasti autonomního řízení. Investice od Uberu je pro firmu Rivian považována za důležitou, protože jí poskytuje jak potřebný kapitál, tak i komerčního partnera s vysokým objemem zakázek.
Zájem o autonomní taxi bez řidiče v posledních měsících prudce vzrostl. Po letech nesplněných slibů umělá inteligence (AI) a technologická partnerství přinášejí naději, že se podaří rychleji řešit složité dopravní situace a snížit vysoké náklady na vývoj a výrobu.
Robotaxi začnou ve dvou amerických městech
Rivian uvedl, že už nečeká, že by se mu podařilo dosáhnout v roce 2027 očištěného základního zisku, protože zvyšuje výdaje na výzkum a vývoj s cílem urychlit plán v oblasti autonomního řízení. Firma je známá svými luxusními SUV R1S a pick-upy R1T, robotaxi ještě nezavedla.
Loni v prosinci Rivian představil svůj první vlastní počítačový čip pro autonomní řízení. V tomto čtvrtletí se připravuje na uvedení menších a cenově dostupnějších SUV R2. Robotaxi R2 mají být k dispozici výhradně na platformě Uber, nejprve v San Francisku a Miami. Uber má pak možnost od roku 2030 koupit dalších až 40.000 vozů. Pokud budou splněny všechny milníky, nasadí firmy do konce roku 2031 tisíce autonomních taxi Rivian R2 ve 25 městech v USA, Kanadě a v Evropě.
Společnost Waymo ze skupiny Alphabet už provozuje asi 2500 robotaxi v několika amerických společnostech a urychlila jejich zavádění. Tesla spustila malou službu robotaxi v Austinu a generální ředitel Elon Musk slíbil, že letos urychlí expanzi, napsala agentura Reuters.