V konstrukci železničního mostu na Výtoni se objevila první trhlina

Český rozhlas s odkazem na člena monitorovací rady mostu Pavla Ryjáčka z Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) uvedl, že stav hlavní mostní konstrukce se zhoršuje, objevily se v ní první trhliny a další možná omezení budou známa ke konci tohoto roku. Doprava na mostu je kvůli jeho špatnému stavu omezena již nyní.

Mluvčí SŽ David Gavenda informace serveru potvrdil. „Kontinuální měření ukázalo, že stav mostní konstrukce se nadále zhoršuje. Úplně poprvé se objevila trhlina v hlavní mostní konstrukci. Tato skutečnost představuje další závažný posun na stupnici rizika,“ uvedl.

Dodal, že zatím není nutné zavádět další omezení dopravy na mostu, jelikož v souvislosti s přestavbou smíchovského nádraží a s ní spojenými výlukami začne na konci roku po mostu jezdit méně vlaků. „Po zprovoznění druhé koleje na rekonstruovaném Branickém mostě na konci října na něj bude přesunuta většina dálkové dopravy od Plzně. Současnou provozovanou jednu kolej Branického mostu využívá převážně nákladní doprava, která díky tomu již nemusí jezdit přes Výtoňský most,“ vysvětlil dál mluvčí.

Rada monitoringu mostu bude mít podle mluvčího na konci roku závěry analýzy stavu pilířů, které mohl poškodit zářijový zvýšený průtok Vltavy. „V radě monitoringu je kromě zástupců Správy železnic přítomný též odborník na mostní konstrukce z ČVUT a z projekční společnosti SUDOP,“ doplnil Gavenda.

SŽ nyní hledá projektanty nové konstrukce, která má nahradit současný most. Práce správa plánuje na roky 2027 až 2029 a náklady odhaduje na 3,4 miliardy korun. Nynější památkově chráněná konstrukce by se podle předběžného plánu měla přesunout proti proudu Vltavy mezi Modřany a Velkou Chuchli, kde by dále sloužil jako lávka pro pěší a cyklisty. Plán nahrazení mostu dlouhodobě kritizují památkáři, spolek Nebourat nebo Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS).