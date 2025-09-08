Vlaková zastávka na letišti má povolení. Stát ji postaví za 6,5 miliardy pomocí PPP projektu
Správa železnic získala stavební povolení pro stavbu nové vlakové stanice na letišti Václava Havla. Tu postaví pomocí PPP projektu. Hotovou ji chce mít v roce 2030.
Na začátku třicátých let by měla Prahu, Letiště Václava Havla a středočeské Kladno propojit železnice. Část trasy je už hotová – v posledních měsících byly otevřeny nové stanice Bubny a Výstaviště. V roce 2030 má být dokončena i stanice přímo u letiště.
Správa železnic pro ni získala stavební povolení. Podzemní stanice bude mít dvě koleje s oboustranným nástupištěm uprostřed, odkud se cestující dostanou na Terminál 1 i 2. Stavět by se na letišti mělo začít v roce 2027 a práce potrvají tři roky. „Cílem je, aby nové nádraží odpovídalo standardům moderního letištního provozu. Stavba je proto navržena s důrazem na jednoduchost a nadčasový design,“ říká mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. Železniční stanice vznikne na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
„Práce provede koncesionář vybraný v soutěžním dialogu pro projekt PPP. Ten má zajistit i stavbu navazujících úseků z letiště do Ruzyně a do Veleslavína,“ dodává mluvčí. Náklady dosáhnou 6,5 miliardy korun a na projektu se Správa železnic podílí společně s letištěm. Vznikne zde zcela nová dvoukolejná elektrifikovaná trať o délce 5,5 kilometru.
Trasa začne na Masaryčce
Trasa vlaku začne na pražském Masarykově nádraží, kde se už nyní staví dvě nové koleje. Odtud vlak pojede do stanice Praha-Bubny a dále na Výstaviště. Další zastávky budou v Dejvicích a na Praze-Veleslavín.
V Praze vlak zastaví ještě ve stanicích Praha-Liboc a Praha-Ruzyně, právě odtud se pak vlak stočí na letiště Václava Havla, případně bude z Ruzyně pokračovat na poslední pražskou zastávku Praha-Dlouhá Míle. Za Prahou bude pokračovat do Hostivice, Hostivice-Jeneček, Jeneče, Pavlova, Malého a Velkého Přítočna, Kladna, Kladna-města a nakonec do Kladna-Ostrovec.
Správa železnic spustila na konci minulého týdne stavbu nového nádraží ve stanici Kladno-město. Ta bude prvním dřevěným nádražím v Česku. Moderní budova za 150 milionů korun nahradí objekt z 19. století a má být hotová v roce 2026.