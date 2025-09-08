Letiště Václava Havla posílí o nové hangáry pro soukromé tryskáče. Nájemné půjde do státní kasy
Největší české letiště se v příštím roce rozroste o nové hangáry. Postaví a zafinancují si je soukromé letecké společnosti, které uspěly v tendrech Letiště Praha. Státní podnik tak získá dodatečný zdroj příjmů, protože bude inkasovat měsíční nájemné, a zároveň rozšíří hangárové kapacity, za jejichž nedostatek byl některými společnostmi kritizován. Management letiště hodlá tento vedlejší byznys dál rozvíjet.
Na letišti se v současné době nachází devět hangárů různé velikosti, které jsou určené k parkování a údržbě letadel či vrtulníků. Patří buď letišti, anebo soukromým firmám. Počet hangárů na jihu areálu se však brzy rozroste. „V současné chvíli pracujeme na rozvoji čtyř nových,“ říká mluvčí letiště Jiří Hannich.
Postaví a zafinancují je společnosti, které uspějí v letištních tendrech. K nim patří například Aeropartner byznysmena Richarda Santuse, jenž obchoduje mimo jiné s charterovými lety soukromými tryskáči. Aktuálně se hangáry projektují, pojmout mají jednotky spíše menších strojů. Nestane-li se nic mimořádného, zahájení výstavby letiště očekává během příštího roku.
Tento státní podnik sice loni vydělal téměř 2,5 miliardy korun, 80 procent jeho zisku však formou dividendy odčerpalo ministerstvo financí coby jediný akcionář. Management letiště si od pronájmů slibuje posílení dodatečných příjmů.
Letiště Václava Havla získá nové příjmy
„Z našeho pohledu jde o projekty, které skýtají slibný obchodní potenciál. Ten nesouvisí pouze s finančními podmínkami za pronájem pozemků či hangárů, ale i s příjmy plynoucími z následných služeb, které budeme poskytovat v rámci letecké dopravy,“ dodává Hannich.
Výše měsíčního nájmu, takzvaného stavebního platu, který má letiště inkasovat, je ve zveřejněných smlouvách s Aeropartnerem nebo JetBee Czech začerněna. Na smlouvy upozornil také web Zdopravy.cz. Letiště ani dotčené společnosti výši nájemného nekomentují.
Ještě v loňském roce plánoval Aeropartner investovat asi půl miliardy korun do nového hangáru na letišti v Pardubicích. Prioritou pro něj sice byla Praha, tehdy však takovému záměru nebyl management letiště nakloněný.
„Usoudili, že paralelní dráhu nebudou stavět dřív než v roce 2035, takže místa v blízkém okolí budoucí dráhy uvolnili. Postavíme zde dočasný hangár, za deset let jej budeme muset odstranit, přesto to ale řeší naši současnou situaci,“ říká majitel Aeropartnera Santus.
Jeho společnost aktuálně provozuje jedenáct tryskáčů, z toho devět na charterové lety. Většina nepatří Aeropartneru, jejich vlastníci je však prostřednictvím této společnosti pronajímají zákazníkům. JetBee nabízí podobné služby jako Aeropartner, na svém webu láká například na soukromý let do Londýna za cenu od 10,5 tisíce eur pro až sedm osob.
Do nových hangárů investuje Aeropartner řádově desítky milionů. Kapacita hangárů na pražském letišti je dlouhodobě napjatá, poptávka leteckých společností v tomto ohledu převyšuje nabídku stávajících stání. Jejich omezené množství tak představuje brzdu v expanzi se soukromými lety, tvrdí jejich provozovatelé.
„Soustavně monitorujeme poptávku po hangárových kapacitách a snažíme se v této oblasti vytvářet další obchodní příležitosti,“ říká mluvčí letiště Hannich.