Facelift nazvaný Juniper neboli jalovec přichází s cílem upevnit pozici modelu Y a nabídnout zákazníkům modernější, komfortnější a úspornější vůz. A nutno říct, že jde o velmi promyšlenou evoluci. Navzdory mnohdy kritizované regresi nejvýznamnějšího akcionáře značky Elona Muska, který ovládá jen necelých 13 procent automobilky. Zariskovali jsme a vyrazili jsme do pražských i nepražských ulic bez nyní nezbytné nálepky na zádi vozu „I bought this before Elon went crazy“ (Tohle jsem koupil ještě předtím, než se Elon zbláznil).

A nebylo to úplně třeba, protože i okolní řidiči si všímali, že tohle auto dokáže víc než většina ostatních vozidel v provozu. Zásadní proměnou prošel podvozek. Nové naladění, vylepšené tlumení a kvalitnější pneumatiky přinášejí podstatně klidnější jízdu než dříve – Model Y Juniper se i na horších silnicích chová vyspěleji, ačkoli stále patří k tužším SUV či crossoverům.

Tesla Y facelift 2025. | e15 Michaela Szkanderová

Zrychlení je nadále dechberoucí, nový Model Y Juniper zvládne akcelerovat z nuly na 100 kilometrů v hodině do pěti sekund. Tesla navíc zapracovala na brzdách. Novinkou je brzdový systém po drátě, který simuluje klasické brzdění, i když auto samo kombinuje rekuperaci a mechanické brzdy. Výsledkem je přirozenější pocit z pedálu a jistější reakce při jízdě s adaptivním tempomatem.

Adaptivní tempomat se mimochodem také zlepšil, ale stále občas zaváhá při akceleraci – například při předjíždění. Je to drobnost, která však ve městě či na dálnici dokáže být znatelná. Rekuperace dokáže být velmi silná, ale lze ji nově omezit díky možnosti dvoustupňového režimu zpomalování – i když se stále nejedná o volné plachtění, možnost volby mezi silnějším a mírnějším zpomalováním posouvá jízdní komfort dál.

Ve stylu Cybercab

Zatímco někteří čekali, že se Model Y po vzoru nového Modelu 3 Highland posune směrem k subtilnějším liniím, Juniper se inspiroval směrem Cybercab, kterým se vydal i Cybertruck – s ním má Juniper téměř identická přední světla – tenký světelný pásek, který propojuje denní svícení s integrovanými směrovkami.

Nový Model Y se může pochlubit výrazně aerodynamičtější přídí s nízkým nosem. Zadní část pak nově zdobí plnohodnotná LED lišta, jejíž červené světlo v noci doslova „maluje“ silnici za vozem a zvýrazňuje logo Tesly. Nejde jen o designový efekt – snížení odporu vzduchu ve spojení s novými 19palcovými koly a pneumatikami s nižším valivým odporem reálně přináší nižší spotřebu a delší dojezd. Drobnou daní za tyto změny je pokles maximální rychlosti na 201 km/h (dříve 217 km/h), který je dán právě pneumatikami s nižším rychlostním indexem.

Tesla Y facelift 2025. | e15 Michaela Szkanderová

Testovaná verze s pohonem všech kol a dvěma elektromotory disponuje výkonem 514 koní (493 Nm). Zůstává baterie s využitelnou kapacitou 75 kWh, která nyní díky vylepšené aerodynamice a kolům umožňuje reálný dojezd až 586 km – nárůst o 53 kilometrů oproti předchozí verzi.

Při testu se spotřeba ustálila kolem 18 kWh/100 km, což v praxi znamená dojezd přes 420 kilometrů. Při dálniční jízdě a dynamickém řízení nepřekročila spotřeba 23 kWh/100 km. Ve městě se Model Y Juniper umí spokojit s hodnotami pod 16 kWh. Při odstavení vozu přes noc ale kapacita baterie dokázala překvapivě klesnout třeba až o osm procentních bodů, což je v březnových teplotách trochu nečekané.

Nepřekonatelný infotainment

Chloubou Tesly je samozřejmě její infotainment, který zůstává stále nejlepší, ačkoliv se na něj více a více dotahuje evropská i čínská konkurence. Opravdovou libůstkou a oknem do pořádně rozjetého 21. století je řazení na displeji. Vše zůstává skvěle přehledné, intuitivní a na první dotyk snadné včetně ztišení upozornění na překročení rychlosti, což je i dnes mezi některými automobily docela oříšek.

Tesla Y facelift 2025. | e15 Michaela Szkanderová

Neskutečně přesné jsou všechny kamery v autě a navádění při couvání či projíždění úzkými uličkami. V tomhle autě se člověk cítí opravdu bezpečně a je také téměř nemožné ho někde nešikovně škrábnout o obrubník či patník. Mezi viditelné inovace patří přední kamera s ostřikovačem, která doplňuje stávající kamerový systém. Vpředu se také nachází nový kabinový radar, který by po očekávané softwarové aktualizaci měl sledovat životní funkce pasažérů – například dech a tep.

Efektní zůstává digitální otevírání nabíjecího portu důmyslně skrytého pod jednou ze zadních lamp. Novinkou je také dotykový displej, který zabaví pasažéry na zadních sedačkách při dlouhých cestách, a to nejen sofistikovaným nastavením klimatizace, ale i hrami či streamingem. Praktická jsou elektricky sklopná zadní sedadla a překvapivě prostorná středová konzole, kam se vejde i svačina pro čtyřčlennou rodinu.

Tesla zároveň zapracovala na odhlučnění interiéru – díky použití akustických skel a více tlumícím materiálům má být kabina tišší až o 20 procent oproti původnímu modelu. Tato změna je znát především na dálnici, kde díky tomu Model Y působí vyspěleji než dříve.

Tesla naslouchá kritikům

Tesla Model Y Juniper není revolucí, ale elegantní evolucí – vylepšuje prakticky všechny klíčové parametry bez zbytečné okázalosti. Lepší dojezd, tišší kabina, komfortnější sedadla, praktičtější detaily i zachování některých tradičních prvků – především klasické blinkrové páčky –, ukazují, že Tesla naslouchá zákazníkům.

Cena zůstává konkurenceschopná: Základní verze s pohonem zadních kol začíná těsně nad 1,1 milionu korun, čtyřkolka s větší baterií stojí cca 1,3 milionu. Vzhledem k technologiím, výbavě i reálným provozním nákladům jde o silného hráče nejen v segmentu elektromobilů, ale i celkově mezi rodinnými SUV. Model Y potvrzuje, proč dominuje světovým žebříčkům. Tedy alespoň do doby názorových eskapád svého hlavního akcionáře.