WizzAir začne v prosinci létat mezi Prahou a Kišiněvem | E15.cz

Nízkonákladová letecká společnost WizzAir bude od poloviny prosince v rámci zimního letového řádu létat mezi Prahou a moldavským Kišiněvem. Nová přímá linka bude v provozu od letošního 18. prosince dvakrát týdně, vždy ve středu a v neděli. Oznámilo to ve čtvrtek Letiště Praha. Letenky do Kišiněva jsou již v prodeji prostřednictvím webových stránek dopravce. Jednosměrná letenka kromě zahajovacího letu, který je se slevou, stojí 2844 korun.

Dopravce na linku do hlavního města Moldavska nasadí letadlo typu Airbus A320 pro 180 cestujících. Podle odhadů Letiště Praha by mohlo spojení využít až 32 000 cestujících za rok v obou směrech.

Zároveň dopravce od 19. prosince navyšuje frekvenci na lince do gruzínského Kutaisi, kam bude nově létat také ve čtvrtek. Kromě toho WizzAir provozuje z Letiště Václava Havla Praha spojení do italského města Bari a do Londýna na letiště Luton.

Řízení letového provozu loni uvedlo, že maďarský Wizzair byl v letní sezoně třetím největším zákazníkem podniku po Lufthanse a Emirates.