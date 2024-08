Začala poslední část rekonstrukce Barrandovského mostu. K dispozici budou tři pruhy

Na Barrandovském mostě v Praze začala v pondělí poslední část rekonstrukce, dělníci se přesunuli ze severní na jižní část severního mostu, po kterém se jezdí ve směru z Braníku na Smíchov. O víkendu v této souvislosti změnili pracovníci Technické správy komunikací (TSK) ve spolupráci s firmou Porr, která opravu zajišťuje, dopravní značení. Původně měly opravy skončit do konce letních prázdnin, stav severní části mostu byl však horší, než se předpokládalo, což vedlo ke zpoždění. Barrandovský most tvoří dva mosty, jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, je již opraven.