Dobíjecí stanice ČEZ loni nabíjely elektromobily více a častěji | E15.cz

Počet elektromobilů na českých silnicích zvolna roste a s tím celkový odběr čerpané energie. U více než pěti set dobíjecích stanic skupiny ČEZ, která v Česku provozuje zhruba každý třetí stojan, řidiči loni odebrali 4,42 milionu kilowatthodin certifikované bezemisní elektřiny z obnovitelných zdrojů. Meziročně o čtvrtinu více. Řidiči nabíjeli o třetinu častěji, celkem téměř 266tisíckrát. ČEZ hodlá zvýšit výkon své sítě čtyřnásobně do roku 2030. Proto postupně zvýší roční investice do sítě veřejných dobíjecích stanic ze stávajících nižších stovek milionů korun na vyšší stovky. V exkluzivním rozhovoru pro deník E15 to uvedl ředitel pro elektromobilitu ČEZ Tomáš Dzurilla. Odběry elektřiny stoupají i společnostem E.ON a Pražská energetika.