Letištní taxitendr, který ovládl Uber, provázely od počátku komplikace. První soutěž muselo letiště zrušit, tu druhou zkoumal antimonopolní úřad. K uzavření kontraktu mezi letištěm a Uberem tak došlo až po četných odkladech v září 2023. Ve výběrovém řízení tehdy obstála americká alternativní služba i proto, že nejlépe vyhověla hlavní prioritě letiště.

To chtělo ukončit okrádání cestujících některými taxikáři, tedy letitou bolest spjatou s dopravou na pražské letiště. Povinností nového provozovatele je totiž stanovit cenu za jízdu taxíkem předem a nezvýšit ji ani v případě, že vůz po cestě změní trasu nebo čeká v dopravní zácpě. Přesto se část cestujících novému režimu brání.

Ostuda, tvrdil Kalousek

„Existují cestující, kteří vyhledávají klasickou taxislužbu, u níž sice nemusejí nutně vytvářet předběžnou objednávku, ale také je u ní riziko okradení,“ říká předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

Takto smýšlející cestující reprezentuje například právě exministr Kalousek. „Aby mi byla služba poskytnuta, musím si ji objednat přes aplikaci nebo se zaregistrovat v terminálu v letištní hale. Nechci ani aplikaci, ani se nechci nikde registrovat. Chci taxíka, kterému zaplatím buď kartou, nebo v hotovosti, a dostanu účet. Tečka. Moc prosím jak akcionáře letiště ministerstvo financí, tak hlavní město Prahu, zjednejte nápravu. Tohle je totiž strašná ostuda,“ napsal v minulosti na síť X.

Uber nemusí vyhovět

Letiště v současnosti podniká předběžné tržní konzultace, kde s potenciálními provozovateli řeší, jak by mohla v praxi fungovat doplňková klasická taxislužba k Uberu. Prioritou letiště je však žádný tendr nevypisovat a domluvit se přímo s Uberem.

„Jednáme s touto společností, aby ona sama zahrnula do své nabídky klasický model ve spolupráci s nějakou taxislužbou a vyhověla tak skupině nespokojených cestujících,“ uvedl Pos. Přiznává, že letiště nemá na Uber žádné „páky“, jak ho k rozšíření nabídky přimět. Firma vyhrála tendr z roku 2023 a nic ji nenutí nabídku měnit.

Uber pro e15 potvrdil, že s letištěm jedná. „Vždy jsme otevřeni novým příležitostem k rozšíření našich služeb a aktivně spolupracujeme s Letištěm Praha na dalším zlepšení uživatelského komfortu. V současnosti je hlavním způsobem objednání jízdy rezervace přes aplikaci a kiosky na letišti. O to více nás těší, že počet spokojených cestujících využívajících aplikaci na letišti neustále roste,“ tvrdí Uber. Otázku, zda považuje nalezení shody s letištěm za pravděpodobné, ponechal bez odpovědi.

„Konečné rozhodnutí Uberu očekávám nejpozději do zahájení letní sezony. Je absolutní prioritou, aby pochopil ten nedostatek a nalezl řešení,“ dodává Pos. Letiště letos očekává zvýšený nával cestujících. Loni jich odbavilo přes 16,3 milionu, v tomto roce odhaduje nárůst o další dva miliony. Pokud by z jednání s Uberem nevzešlo vhodné řešení, které by uspokojilo konzervativněji naladěné cestující, letiště by ještě letos vyhlásilo doplňkový tendr na druhého provozovatele taxislužby.