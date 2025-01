Stanjura pumpuje peníze z Ruzyně. Letiště pošle stamiliony do rozpočtu

Hospodářské výsledky letiště za loňský rok předčily očekávání managementu. Místo předpokládaných 15,5 milionu cestujících jich prošlo letištěm přes 16,3 milionu, což se promítlo i do výsledků hospodaření. Letiště mělo podle Pose dosáhnout výsledku EBITDA na úrovni 4,3 miliardy korun. „To nám dává předpoklad čistého zisku více než dvě miliardy. Rok proto považujeme za velmi úspěšný,“ říká Pos.

Výše dividendy by tak měla odpovídat asi čtyřem stům milionům korun. To by znamenalo, že letiště pošle do státní kasy zhruba o sto milionů více než za rok 2023, kdy vyplácelo 305 milionů. I tehdy částka odpovídala asi pětině zisku, který v roce 2023 činil 1,5 miliardy. V předchozích několika letech letiště dividendu nevyplácelo, protože bylo kvůli pandemii covidu-19 ztrátové. Naposledy poslalo peníze státu v roce 2019.

Aktuálně se letiště řídí dividendovou politikou, sjednanou s ministerstvem financí, která se vztahuje na období let 2023 až 2027. Obsahuje pravidlo o vyplácení dvaceti procent z čistého zisku, zároveň ale i klauzuli, která umožňuje akcionáři rezignovat na plán, případně dividendu kdykoliv navýšit.

„Dividendová politika, stanovená v rámci pětiletého plánu, poprvé uplatněná při výplatě dividendy za rok 2023, nadále platí. Výše dividendy je ovlivněna hospodářským výsledkem, likviditou společnosti a strategickými investicemi, zejména do rozvoje terminálů a dráhových kapacit, klíčových pro dlouhodobý růst a udržitelnost,“ konstatuje mluvčí ministerstva Stefan Fous. K formálnímu stvrzení výběru dividendy je potřeba vyčkat na auditované hospodářské výsledky letiště, stát by se tak mělo v červnu.

Přijatelná pětina zisku

Letiště vyplácí dividendy i přesto, že ho čekají masivní investice za více než třicet miliard korun. Připravuje výrazné rozšíření druhého terminálu, který nabídne osm nových kontaktních stání pro širokotrupá letadla, případně šestnáct pro úzkotrupé stroje. Také činí kroky k vybudování paralelní ranveje. Práce na rozšíření terminálu by měly začít v letech 2027 a 2028, s jejich dokončením letiště počítá k roku 2033. Do konce této dekády tak bude letiště investovat tempem čtyř až šesti miliard ročně, uvádí Pos. Využije k tomu mix úvěrů, dluhopisů a případně i dalších nástrojů.

Odborník na leteckou dopravu ze společnosti EY Petr Kováč k tomu uvádí, že většina letišť ve standardních ekonomikách platí dividendy svým vlastníkům, ať už jsou státní či soukromí. „Jestli je dvacet procent z čistého zisku moc nebo málo, lze těžko hodnotit, neexistuje metr, kterého se chytnout. Ale nepřijde mi to jako nic dramatického,“ říká Kováč. Letiště má podle něj vysoký kredit u věřitelů k získání dlužního financování na investice. „Je důležité, že mají jasnou vizi a plán, jak postupovat,“ dodává Kováč.

Ani opozici se nezdá být dividenda přehnaná. „Pro rozhodnutí o tom, zda a případně v jaké výši dividendu vybrat, je nutné znát investiční plán letiště, z jakých zdrojů ho bude financovat, jaké bude platit úroky. Dividendu lze bez problémů vybírat, ale s ohledem na investice a půjčování. Klíčová je cena peněz a vlastní cash flow, podle toho bych se coby odpovědný akcionář rozhodoval,“ odpověděl na dotaz e15 Karel Havlíček, místopředseda nejsilnějšího opozičního hnutí ANO.

Letištní město

Součástí investičních plánů letiště není pouze rozšíření terminálu nebo zbudování ranveje, ale také postavení velkolepého „airport city“ po vzoru Vídně či Amsterodamu. Tedy konceptu, který by umožnil kolem letiště vybudovat město s lékařskými, výzkumnými, vývojovými, technologickými, hotelovými či zábavními kapacitami, tedy včetně administrativních budov a prostoru pro nejrůznější start-upy.

Potřebné pozemky už letiště vlastní a hodlá je nabídnout potenciálním investorům. Aby tak mohlo učinit, musí nejprve prosadit změnu zákona o vlastnictví letiště. Pos doufá, že Poslanecká sněmovna změnu odhlasuje ještě před podzimními volbami.