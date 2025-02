Do zemí Evropské unie loni přišlo 4,6 miliardy zásilek v hodnotě do 150 eur, které nepodléhají proclení. Meziročně se jejich počet zdvojnásobil. Drtivá většina balíčků míří z čínských online tržišť, jako je Temu, Shein nebo AliExpress. Asociace pro elektronickou komerci (APEK) volá po zpřísnění podmínek pro tyto menší zásilky. Evropská komise sice nová pravidla chystá, podle APEK však nejsou dostatečná.

Evropská komise minulý týden ve středu navrhla soubor nařízení, které mají zakročit proti vysokému importu zásilek nízké hodnoty, čili do 150 eur, z třetích zemí. Upozorňuje i na časté padělky mezi zbožím, které touto cestou do Evropy proudí, a vliv velkého množství zásilek na životní prostředí.

Import nízkohodnotových zásilek do EU | ChatGPT

V rámci opatření, která komise navrhuje, má například dojít ke zrušení celní výjimky pro zásilky nízké hodnoty nebo k větší kontrole bezpečnosti přicházejících výrobků. Mají se začít využívat i digitální nástroje, které pomůžou usnadnit dohled nad elektronickým obchodem, a to díky digitálnímu pasu výrobku a novým nástrojům umělé inteligence pro odhalování potenciálně nevyhovujících výrobků. Dále má projít změnou rámcová směrnice o odpadech.

Dobrý začátek, nikoliv však postačující

APEK sice návrhy Evropské komise vítá, potřeba je však podle ní mnohem razantnější přístup. „Komise si správně všimla, že čínští prodejci na těchto platformách často prodávají padělky, nekvalitní výrobky a obcházejí unijní regulace, čímž vytvářejí nerovné podmínky pro evropské obchodníky. Brusel proto navrhuje sérii opatření, která mají problém řešit, ale bez jasného harmonogramu realizace a data přijetí,“ říká výkonný ředitel asociace Jan Vetyška.

Příliv zboží, především z Číny, je podle APEK v současné době nekontrolovatelný, navíc s meziročním růstem přes sto procent. V minulém roce už zboží ze zahraničních online tržišť tvořilo podle asociace přes desetinu trhu. „Čínští prodejci na zahraničních online tržištích často ignorují platné regulace, což jim poskytuje značnou konkurenční výhodu oproti evropským obchodníkům. Přestože Evropská komise i česká vláda slíbily důsledné vymáhání pravidel, zatím se situace nijak výrazně nezlepšila. Odhady navíc ukazují, že kvůli nedodržování regulací ztrácí unijní rozpočty více než deset miliard eur ročně,“ komentuje situace Vetyška.

Po vzoru USA

Asociace proto navrhuje vydat se americkou cestou. Naprostým základem je podle ní zrušení celní výjimky na zásilky do 150 eur. „Inspirace Amerikou je pro nás i v rychlosti jednání,“ doplnil Vetyška s odkazem na postup nově jmenovaného amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči Číně. Ten několik dní po svém nástupu uvalil dodatečné desetiprocentní clo na čínský import do USA, a zároveň zrušil výjimku, podle níž zásilky ze zahraničí v hodnotě menší než 800 dolarů nepodléhaly dovoznímu clu, celní deklaraci a prohlídce.

České e-shopy navíc očekávají, že se kvůli přísnějším pravidlům pro dovoz do Spojených států obrátí pozornost provozovatelů marketplace na Evropu. „To by mohlo dále zvýšit tlak na evropský trh a prohloubit stávající konkurenční nerovnováhu, kdy čínské e-shopy využívají výhodnějších podmínek pro dovoz do EU ve srovnání s domácími obchodníky,“ vysvětluje Vetyška. Pro APEK je zásadní i přenesení větší míry odpovědnosti od jednotlivých prodejců přímo na online tržiště.

V Česku zaměstnává e-commerce přímo zhruba 90 tisíc lidí, dalších 30 tisíc pracuje v návazné logistice. V loňském roce vykázal segment obrat celkem 194 miliard korun a po dvou letech se vrátil zpět k meziročnímu růstu.