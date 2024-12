Tuzemská e-commerce letos rostla. Pozitivní je i výhled na příští rok

Česká e-commerce letos po dvou letech poklesu celkového obratu očekává návrat k růstu. Podle předběžných odhadů Asociace pro elektronickou komerci (APEK) by mohl letos překročit 195 miliard korun. Do celkové bilance však nejsou započítány prodeje online tržišť ze třetích zemí. Ty zároveň českým e-shopům po celý rok přidělávaly vrásky na čele. I přesto je však APEK s predikcemi na příští rok optimistická.

Poslední dva roky byly ve znamení poklesu celkového obratu tuzemské e-commerce. Ten byl na svém vrcholu v roce 2021, kdy dosáhl hodnoty 223 miliard korun. V roce 2022 pak činil 197 miliard a v loňském roce ještě o dvanáct miliard méně. Rekordní výsledek z roku 2021 byl však zapříčiněný zejména covidem, kdy množství online nákupů výrazně vzrostlo.

„V podstatě se e-commerce vrátila do normálu. I když jsme tím byli zklamaní a propad jsme neočekávali, z dlouhodobého pohledu se jedná o výsledky, kterých by on-line prodeje dosáhly, nebýt covidu, pravděpodobně v obdobných hodnotách,“ vysvětluje výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Do celkového výsledku za letošek se ještě propíší data z období Vánoc, zatím však situace nasvědčuje větší chuti Čechů k nákupům online, než tomu bylo v minulých letech. Potvrzují to i data společnosti Heureka za třetí čtvrtletí, ve kterém celkové tržby české e-commerce meziročně vzrostly o pět procent. „Česká ekonomika ožívá. E-commerce sektor však mohl dosáhnout lepšího výsledku, pokud by nedošlo ke zpomalení zájmu zákazníků o online nákupy v hlavních prodejních kategoriích, jako je třeba spotřební elektronika,“ uvedl generální ředitel Heureka Group David Chmelař.

Oživení potvrzuje i APEK, podle jejíchž dat v průběhu roku zákazníci postupně nakupovali častěji a s větší útratou. Zatímco v lednu byl průměrný počet nákupů zboží 3,32 na on-line zákazníka, v září už to bylo 4,03. V prvním čtvrtletí se průměrné útraty pohybovaly pod čtyřmi tisíci korunami, od léta už jsou stále nad 4,5 tisíci korunami. „Z těchto ‚běžných' měsíců je tedy vidět, že chuť nakupovat u spotřebitelů po celý rok rostla. Výsledky za listopad pak už samozřejmě ukazují vánoční hodnoty, kdy Češi utrácí za dárky, a liší se tak od zbytku roku,“ říká Vetyška.

Velkým tématem, které v tuzemské e-commerce rezonovalo po celý letošní rok, je situace kolem zahraničních online tržišť. „To, že některé subjekty nedodržují pravidla, která jsou vyžadována po lokálních hráčích, je zásadní problém. Vnímáme ale ze strany zástupců české státní správy i Evropské unie snahu situaci narovnat, ale je třeba jednat rychle,“ uvádí Vetyška. Zároveň však doplňuje, že české e-shopy se stále těší velké důvěře ze strany zákazníků.

I v příštím roce očekává APEK celkový růst české e-commerce v řádech vyšších jednotek procent. A co bude pro tuzemské e-shopy největší výzvou? „Musím opět zmínit situaci na trhu a aktuální neférové prostředí. Pro řadu menších obchodníků může být rok 2025 naprosto zásadní a kritický,“ uzavírá Vetyška s tím, že však věří aktivitám APEK s cílem zajistit na trhu spravedlivé podmínky.