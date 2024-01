E-shop Temu proniká do Česka, agresivně oblepil internet

Pokud jste se v posledních měsících pokusili nakupovat přes internet, téměř s jistotou jste narazili na čínský e-shop. Ať už totiž člověk v Česku napíše do nejpoužívanějšího vyhledávače na doméně google.com cokoli, velmi často se na prvních příčkách objeví nabídka právě od Temu. Je poměrně jedno, jaký typ produktu se hledá: může jít o stany, sportovní boty, nabíječky, obaly na tablety nebo o další zboží.

Není zřejmé, jaký obnos Temu vložil do inzerce v Česku, ale z Centra transparentnosti Googlu je evidentní, že jde o stovky až tisíce aktivních reklam. Celkově měl čínský prodejce utratit za marketing v loňském roce zhruba dvě miliardy dolarů, tržby společnosti se přitom odhadují na šest miliard dolarů. Jinými slovy minimálně třetina ze všech příjmů směřuje do propagace nabídky, což je například oproti americkému gigantu Amazon velký rozdíl: ten v roce 2022 s tržbami 514 miliard dolarů vynaložil na reklamu zhruba 20 miliard, tedy asi čtyři procenta.

„Raketový růst čínských obchodů Shein (čínský e-shop s oblečením – pozn. red.) a Temu je tažen nevídanou masivní celosvětovou marketingovou kampaní. Obě firmy jsou tak výrazně ztrátové a sázejí na to, že rychle získají zákaznickou loajalitu a marketing budou moci v budoucnu opět snížit. Podobná strategie v minulosti vyšla taktéž čínskému TikToku,“ nabízí paralelu s populární čínskou sociální sítí konzultant David Antoš z Boston Consulting Group (BCG). Podle některých odhadů Temu v průměru tratí na jedné objednávce 30 dolarů, oblečení či příslušenství k mobilům za pár desítek korun tak po započtení nákladů na přepravu nejsou výdělečným byznysem.

Temu: Číňan z Nasdaqu E-shop Temu byl založen v roce 2022, jeho mateřskou společností je Pinduoduo, která působí na čínském trhu od roku 2015 a s jejíž akciemi se obchoduje na americké burze Nasdaq. Aktuálně působí na více než 40 trzích včetně Spojených států, Kanady nebo ve velké části evropských států. Temu cílí na zákazníky pomocí rozsáhlé inzerce a nízkých cen. Její byznys je založen na prodeji zboží přímo od čínských výrobců. Aplikace Temu patří mezi nejstahovanější hned v několika zemích.

Temu je tak aktuálně ve fázi, kdy se snaží o co největší zásah možných zákazníků, což se mu částečně daří. Aplikace čínského e-shopu totiž byla nejstahovanější aplikací minulého roku v USA, Česku, Japonsku nebo v Austrálii. Díky tomu se objem prodaného zboží za jeden měsíc vyhoupl ze tří milionů dolarů v září 2022 na 400 milionů dolarů v dubnu následujícího roku. Temu si například ve Spojených státech zaplatil televizní reklamu při Superballu, při kterém Američany lákal na „nakupování jako miliardáři“.

Konkrétní data pro český trh nejsou známá, nicméně kromě placené inzerce existují i další indicie, že se čínskému e-shopu daří tuzemské publikum zaujmout. Na sociální síti Facebook je hned několik českých skupin s desítkami tisíc uživatelů, ve kterých sdílejí své zkušenosti s nákupy na e-shopu. Stejně tak někteří čeští youtubeři (po vzoru svých amerických protějšků) v posledních měsících zvěřejnili videa se svými zkušenostmi s Temu, která mají desítky až stovky tisíc zhlédnutí.

„V tuto chvíli se Temu příliš nestará o to, aby se dostal do zisku,“ uvedla pro britský list Guardian Ivy Yangová, která se dlouhodobě věnuje čínskému byznysu. „Jeho hlavní konkurenční výhodou je prodávat výrobky co nejlevněji. Platforma se soustředí na získávání zákaznického zájmu,“ říká. Výsledkem je tak odhadovaná ztráta ve výši 3,2 miliardy dolarů za loňský rok. Samotná společnost oficiální výsledky nekomunikovala.

Bezpečnostní hrozba

Princip Temu je trochu jiný, než je v odvětví internetových obchodů zvykem. Podle agentury Bloomberg spotřebitelé nakupují přímo od výrobců daných produktů s tím, že kontrolu nad cenou má čínský obchod. Může tak dlouhodobě držet jejich ceny nízko a případně tak tlačit na konkurenci.

Případnou dočasnou ztrátu si Temu může dovolit díky své mateřské společnosti Pinduoduo, která vykazuje každoroční zisky v jednotkách miliard dolarů. Společnost je zalistovaná na americké burze Nasdaq, kde se jí v posledním roce výrazně daří, jelikož hodnota akcií vzrostla víc než trojnásobně na 150 dolarů za kus.

Nicméně rozhodnutí přenést model Pinduoduo, který od roku 2015 úspěšně funguje v Číně, na Západ bylo podle některých odborníků odpovědí na klesající domácí poptávku. Výrobci tak měli na skladech velké množství zboží, pro které ale neměli kupce. Tím pádem se nebáli nabídnout levné produkty i na jiných trzích a alespoň částečně zpeněžit již vyrobené zboží. Těmto výrobcům se přitom nedařilo proniknout a uspět na Amazonu, a to zejména kvůli porušování obchodních podmínek americké firmy. S tím na Temu problém není.

Objevují se také podezření o tom, jak nakládá Temu s daty svých západních uživatelů, kteří si stáhnou jeho aplikaci. Těch jsou aktuálně stovky milionů. „Máme silné podezření, že Temu nelegálně prodává nebo hodlá prodávat ukradená data zákazníků ze západních zemí, aby udržel obchodní model, který je jinak odsouzen k neúspěchu,“ podezřívá Temu z nekalých praktik s daty analytická společnost Grizzly Research.

E-commerce bude růst

Temu přichází na scénu ve chvíli, kdy nakupování přes internet stále má prostor pro růst a každým rokem roste podíl online prodaného zboží na celkových tržbách maloobchodů. V roce 2017 byl podle poradenské společnosti Boston Consulting Group tento poměr zhruba na úrovni 18 procent, o pět později se číslo zastavilo na 35 procentech a do roku by 2027 by se dle predikce společnosti mělo vyšplhat na 41 procent.

Podle analýzy BCG by se na dalším růstu podílu měli podílet zejména starší zákazníci, kteří se postupně zbavují ostychu vůči internetu. „Z našeho pravidelného zákaznického průzkumu okolo „Black Friday” vyplývá, že po covidu prakticky zmizeli zákazníci, kteří by nakupovali výhradně offline. Velká většina lidí dnes alespoň občas něco koupí na internetu – a starší zákazníci byli právě ti poslední, kteří plnou věrnost klasickým obchodům opustili,“ říká Antoš.

Zda se nakonec Temu podaří natrvalo usadit na západních trzích, se podle Antoše teprve ukáže. „Západní konkurenti zatím doufají, že zájem o tyto platformy po zastavení marketingu opět opadne a zařadí se vedle AliExpressu či se zcela stáhnou podobně jako Shopee v minulosti. Nicméně zejména nízkými cenami jsou Shein a Temu velkou výzvou pro zavedené hráče. Například Amazon již přistoupil ke snížení poplatků v některých kategoriích pro zvýšení konkurenceschopnosti s novými obchody,“ popisuje.